Сын Софии Ротару вмешался в скандал с травлей певицы

Сын Ротару добавил, что его мать никогда не была спонсором украинской армии на Донбассе. Он отдельно подчеркнул право певицы выступать там, где она желает., - рассказал Евдокименко во время общения с журналистами.Ранее София Ротару столкнулась с критикой из-за намерения стать участнице записи концерта в рамках проекта «Песня года», а также выступить на мероприятии «Легенды Ретро FM». В 2018-м Ротару отказывалась от гастролей по территории России.