Сын Софии Ротару вмешался в скандал с травлей певицы
Сын Софии Ротару вмешался в обсуждение скандала вокруг травли певицы. Руслан Евдокименко сообщил, что распространение множества сообщений по вопросу возвращения его знаменитой матери на сцену РФ является чьим-то заказом для ухудшения репутации артистки.
Сын Ротару добавил, что его мать никогда не была спонсором украинской армии на Донбассе. Он отдельно подчеркнул право певицы выступать там, где она желает.
«Грязью стали поливать, определённо, из-за чьего-то заказа. Такой скандал устроили, просто хайп на всё государство. Слава Богу, здесь всё тихо и мирно, у нас достаточно дел, чтобы не обращать внимание на сплетни», - рассказал Евдокименко во время общения с журналистами.
Ранее София Ротару столкнулась с критикой из-за намерения стать участнице записи концерта в рамках проекта «Песня года», а также выступить на мероприятии «Легенды Ретро FM». В 2018-м Ротару отказывалась от гастролей по территории России.
Сын Ротару добавил, что его мать никогда не была спонсором украинской армии на Донбассе. Он отдельно подчеркнул право певицы выступать там, где она желает.
«Грязью стали поливать, определённо, из-за чьего-то заказа. Такой скандал устроили, просто хайп на всё государство. Слава Богу, здесь всё тихо и мирно, у нас достаточно дел, чтобы не обращать внимание на сплетни», - рассказал Евдокименко во время общения с журналистами.
Ранее София Ротару столкнулась с критикой из-за намерения стать участнице записи концерта в рамках проекта «Песня года», а также выступить на мероприятии «Легенды Ретро FM». В 2018-м Ротару отказывалась от гастролей по территории России.