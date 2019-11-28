Caviar выпустила патриотичный iPhone с гербом России и огромным бриллиантом
Российская компания Caviar давно славится выпуском роскошных люксовых версий смартфонов популярного бренда Apple. Чаще всего, смартфоны от Caviar представлены в виде дорогостоящих произведений искусства с использованием драгоценных камней и металлов. В этот раз специалисты компании выпустили новую патриотичную версию популярного смартфона с гербом России и огромным бриллиантом.
Сообщается, что новая модель станет частью уже существующей коллекции под названием «Достояние России». Первые устройства этой серии Caviar представила еще в 2014 году и с тех пор представила более трех десятков новых вариантов дизайнерского люксового исполнения iPhone. Для создания гаджетов, отражающих богатства России, мастера компании ранее использовали янтарь, малахит, нефть, мрамор, кости мамонта и прочие ценные материалы. Главным акцентом композиции в новой версии устройства от роскошного бренда стал огромный бриллиант диаметром 7,8 миллиметра, который был добыт и огранен на территории России.
Есть в оформлении устройства и три десятка других бриллиантов, а обрамляющий заднюю панель российский герб выполнен из золота 750 пробы.
Сообщается, что новая модель станет частью уже существующей коллекции под названием «Достояние России». Первые устройства этой серии Caviar представила еще в 2014 году и с тех пор представила более трех десятков новых вариантов дизайнерского люксового исполнения iPhone. Для создания гаджетов, отражающих богатства России, мастера компании ранее использовали янтарь, малахит, нефть, мрамор, кости мамонта и прочие ценные материалы. Главным акцентом композиции в новой версии устройства от роскошного бренда стал огромный бриллиант диаметром 7,8 миллиметра, который был добыт и огранен на территории России.
Есть в оформлении устройства и три десятка других бриллиантов, а обрамляющий заднюю панель российский герб выполнен из золота 750 пробы.
Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:40