Ариана Гранде удивила фанатов, впервые показав свои настоящие волосы





На показанных кадрах исполнительница позирует у зеркала. Она подняла связанных в хвост волосы, показав относительно короткие вьющиеся локоны своих настоящих волос темного цвета. Проще говоря, для выступления на сцене артистке каждый раз приходится выпрямлять, наращивать и даже окрашивать волосы, чтобы предстать перед зрителем в привычном ему образе. При этом ранее Ариана Гранде уже заявляла о переживаниях по поводу того, что постоянные окрашивания нанесут ее волосам непоправимый вред.Поклонники певицы пришли в настоящий восторг от увиденного и даже предложили артистке выйти со своей натуральной прической на сцену. Многие даже попросили звезду сохранять волосы именно такими, отметив, что в таком имидже она выглядит просто потрясающе.