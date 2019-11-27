Первый "неубиваемый" 5G-смартфон получит очень быструю платформу





На сегодня производитель сделал анонс флагманского продукта, который показывает большие результаты в рамках синтетических тестов. После презентации китайская компания-производитель Ulefone заявила о готовности создать серию «неубиваемых» смартфонов с 5G-модемом в 2020 году.Множество компаний, выпускающих мобильные устройства связи высокой производительности, ориентирована на тенденцию перехода к очередному поколению стандарта сети. 5G-смартфоны привлекают достаточно большое внимание со стороны потребителей и представлены многими лидерами рынка. Компания Ulefone говорила о выпуске модели Armor 6 с 5G-модемом, однако устройство не пошло в массовый выпуск из-за отмены сборки модуля M70 5G от MediaTek. Сроки производства смартфона Ulefone с использованием процессора Dimensity 1000 пока не называются, однако специалисты ожидают его появления в I-II кварталах 2020 года.