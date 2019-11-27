«Делать больше нечего?»: Директор Ирины Аллегровой обругал журналистов из-за вопроса об отмененных концертах





В этом месяце было отменено уже несколько концертов 67-летней певицы, что очень расстроило ее многочисленных поклонников. По некоторым данным, причина может крыться в плохой продаже билетов, которые, к слову, были довольно дорогостоящими. Более того, как сообщала ранее «Комсомолка», в Мурманске никто даже не стал предупреждать купивших недешевые билеты людей об отмене концерта. В результате журналисты решили связаться с концертным директором Аллегровой Хизри Байтазиевым, однако нарвались на грубость., - грубо крикнул мужчина и, как утверждается в публикации портала, послал собеседника по не совсем цензурному адресу.