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Александр Паль сыграет в новой картине Михаила Сегала «Глубже»

Известный российский актер Александр Паль утвержден на главную роль в новой картине режиссера Михаила Сегала под названием «Глубже». Такие данные приводятся в сообщении пресс-службы компании, которая отвечает за прокат будущего фильма.
Александр Паль сыграет в новой картине Михаила Сегала «Глубже»

«Со мной связался режиссер, рассказал о самой идее и предупредил, что от выбора конкретного актера, который сыграет главную роль в будущем при проработке сценария будут зависеть и особенности главного персонажа. Я воспринял и сюжет, и главного героя с большим воодушевлением. Это история о человеке незаурядного ума, настоящем творце, который находится в поиске и терзает себя мыслями об искусстве», - цитируют в пресс-службе прокатчика слова самого Паля. Также отмечается, что создатели будущей киноленты пока не планируют раскрывать подробности о его сюжете. Зато точно известно, что у создателей ленты есть амбиции на участие в престижных кинофестивалях.

К слову, весьма впечатляюще выглядит и ориентировочный актерский состав проекта. По некоторым данным, роли в фильме доверят Игорю Вернику, Игорю Угольникову, Сергею Бурунову, Любови Аксеновой и другим артистам.

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Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 07:00

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