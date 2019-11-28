Александр Паль сыграет в новой картине Михаила Сегала «Глубже»





, - цитируют в пресс-службе прокатчика слова самого Паля. Также отмечается, что создатели будущей киноленты пока не планируют раскрывать подробности о его сюжете. Зато точно известно, что у создателей ленты есть амбиции на участие в престижных кинофестивалях.К слову, весьма впечатляюще выглядит и ориентировочный актерский состав проекта. По некоторым данным, роли в фильме доверят Игорю Вернику, Игорю Угольникову, Сергею Бурунову, Любови Аксеновой и другим артистам.