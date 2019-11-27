Названа стоимость долгожданного смартфона Redmi K30





О том, что представленные в Сети данные с высокой долей вероятности являются достоверными, может свидетельствовать и тот факт, что это уже вторая утечка за последние дни, которая очень похожа на предыдущую. Сообщается, что устройство получит аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч, а его дисплей будет покрыт закаленным стеклом 5-го поколения от Gorilla. Кроме того, базовая версия Redmi K30 будет поставляться без поддержки сетей пятого поколения, пользователю в гаджете будет доступно 6 гигабайт оперативной и 64 гигабайта постоянной памяти. И за все это производитель планирует запросить 285 долларов США – довольно скромный ценник, как для устройства с дисплеем, частота развертки которого составит 120 Гц.Напомним, ранее стало известно, что Redmi K30 оснастят четырьмя камерами с максимальным разрешением в 60Мп и двойной фронтальной камерой. Работать устройство будет на базе SoC Snapdragon 730G.