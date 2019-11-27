Экспертный клуб Иркутска обсудил перспективы развития малого и среднего бизнеса
Такой животрепещущей теме было посвящено очередное собрание Экспертного клуба Иркутска, основной целью которого является выявление среза общественного мнения по разным проблемам, а так же налаживание взаимодействия между экспертным сообществом, городской общественностью и властью.
Ответом на данный вопрос, стоит ли идти бизнесу во власть, может стать статистика, которая уже сейчас наглядно показывает, что в составе законодательных собраний Иркутска и Иркутской области более половины депутатов являются представителями малого или среднего бизнеса, пишет издание Censury.net.
О мотивах, побуждающих предпринимателей идти во власть, рассуждали эксперты, среди которых были представители СМИ, депутаты и известные предприниматели города Иркутск.
Алексей Жемчужников, предприниматель, член общественной палаты города, считает, что большинство бизнесменов идут во власть, для того чтобы лоббировать собственные бизнес – интересы, и не стоит на эту тему лукавить, заявил эксперт.
Бывший депутат городской думы Алексей Егоров рассказал, что большинство депутатов, которые приходят во власть с бизнесом далёким от бюджетного, с охотой перепрофилируют свою деятельность под разделение «государственного пирога». Историй, когда депутаты сначала категорически «против», а на следующий день категорически «за», Иркутск знает немало.
Олег Яценко, предприниматель и общественный деятель, напомнил о важности мотивации, с которой бизнесмены идут во власть. Главная часть мотивации прихода во власть должно быть не желание «урвать кусок», а искренне стремление изменить жизнь в лучшую сторону.
«Я не готов служить и пресмыкаться, поэтому выбрал для себя общественные институты, где можно реализовать свои планы», - заявил Яценко.
С тем, что большинство бизнесменов «рвутся во власть» с целью ухватить «больший кусок» государственного «пирога» согласен и предприниматель Евгений Тугарин.
Президент фонда «Оберег», предприниматель Александр Соболев, выразил надежду, что в нашем государстве, в ближайшем будущем разговоры о защите собственных бизнес – интересов, окончательно уступят место стремлению изменить жизнь к лучшему.
Как напомнил историк и координатор «Экспертного клуба» Алексей Петров, в дореволюционном Иркутске общественное большинство так же было из предпринимательского сообщества, но эти люди активно влияли на общественную жизнь, строя школы и больницы.
По мнению предпринимателя Александра Тулубьева, бизнес и есть реальная власть, предпринимательское сообщество должно находить консенсус со всеми слоями городского сообщества, а не просто перераспределять финансовые потоки.
Ответом на данный вопрос, стоит ли идти бизнесу во власть, может стать статистика, которая уже сейчас наглядно показывает, что в составе законодательных собраний Иркутска и Иркутской области более половины депутатов являются представителями малого или среднего бизнеса, пишет издание Censury.net.
О мотивах, побуждающих предпринимателей идти во власть, рассуждали эксперты, среди которых были представители СМИ, депутаты и известные предприниматели города Иркутск.
Алексей Жемчужников, предприниматель, член общественной палаты города, считает, что большинство бизнесменов идут во власть, для того чтобы лоббировать собственные бизнес – интересы, и не стоит на эту тему лукавить, заявил эксперт.
Бывший депутат городской думы Алексей Егоров рассказал, что большинство депутатов, которые приходят во власть с бизнесом далёким от бюджетного, с охотой перепрофилируют свою деятельность под разделение «государственного пирога». Историй, когда депутаты сначала категорически «против», а на следующий день категорически «за», Иркутск знает немало.
Олег Яценко, предприниматель и общественный деятель, напомнил о важности мотивации, с которой бизнесмены идут во власть. Главная часть мотивации прихода во власть должно быть не желание «урвать кусок», а искренне стремление изменить жизнь в лучшую сторону.
«Я не готов служить и пресмыкаться, поэтому выбрал для себя общественные институты, где можно реализовать свои планы», - заявил Яценко.
С тем, что большинство бизнесменов «рвутся во власть» с целью ухватить «больший кусок» государственного «пирога» согласен и предприниматель Евгений Тугарин.
Президент фонда «Оберег», предприниматель Александр Соболев, выразил надежду, что в нашем государстве, в ближайшем будущем разговоры о защите собственных бизнес – интересов, окончательно уступят место стремлению изменить жизнь к лучшему.
Как напомнил историк и координатор «Экспертного клуба» Алексей Петров, в дореволюционном Иркутске общественное большинство так же было из предпринимательского сообщества, но эти люди активно влияли на общественную жизнь, строя школы и больницы.
По мнению предпринимателя Александра Тулубьева, бизнес и есть реальная власть, предпринимательское сообщество должно находить консенсус со всеми слоями городского сообщества, а не просто перераспределять финансовые потоки.
Общество
Добавил: Роман Сегодня, 18:54