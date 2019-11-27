«Ему всегда было мало одной подруги»: Журналисты нашли в Москве экс-любовницу Тилля Линдеманна





Журналисты портала «7Дней» нашли в Москве бывшую любовницу лидера Rammstein. Сообщается, что девушка проживает в Москве и является сотрудницей одного из столичных салонов красоты, а также является тренером по фитнесу. Как рассказала девушка, которую портал называет Анной, у нее с Тиллем Линдеманном действительно был бурный роман, который длился примерно 4 года. Более того, девушка в то время возглавляла фан-клуб популярного рок-коллектива, поэтому нередко проводила встречи с его участниками в России. Однажды она встретилась в гриммерке с самим Линдеманном, так завязалось знакомство, а спустя всего несколько свиданий они начали встречаться. По словам Анны, артист является отличным любовником. При этом она в то время отдавала себе отчет в том, что серьезных отношений с ним не получится., - утверждает бывшая пассия музыканта.Рассказала девушка и о том, как уступила Линдеманна певице Светлане Лободе. По ее словам, это произошло во время фестиваля «Жара», именно там артист впервые увидел популярную в России исполнительницу. Анна якобы сразу заметила, как между двумя музыкантами вспыхнула искра, поэтому не стала препятствовать их общению и просто отступила.