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«Ему всегда было мало одной подруги»: Журналисты нашли в Москве экс-любовницу Тилля Линдеманна

Фронтмен знаменитой рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн, как оказалось, состоял в близких отношениях с жительницей Москвы. По крайней мере, девушка, с которой побеседовали российские журналисты об известном музыканте, называет себя таковой. По ее словам, артисту «всегда было мало одной подруги».
«Ему всегда было мало одной подруги»: Журналисты нашли в Москве экс-любовницу Тилля Линдеманна

Журналисты портала «7Дней» нашли в Москве бывшую любовницу лидера Rammstein. Сообщается, что девушка проживает в Москве и является сотрудницей одного из столичных салонов красоты, а также является тренером по фитнесу. Как рассказала девушка, которую портал называет Анной, у нее с Тиллем Линдеманном действительно был бурный роман, который длился примерно 4 года. Более того, девушка в то время возглавляла фан-клуб популярного рок-коллектива, поэтому нередко проводила встречи с его участниками в России. Однажды она встретилась в гриммерке с самим Линдеманном, так завязалось знакомство, а спустя всего несколько свиданий они начали встречаться. По словам Анны, артист является отличным любовником. При этом она в то время отдавала себе отчет в том, что серьезных отношений с ним не получится. «Ему всегда было мало одной подруги», - утверждает бывшая пассия музыканта.

Рассказала девушка и о том, как уступила Линдеманна певице Светлане Лободе. По ее словам, это произошло во время фестиваля «Жара», именно там артист впервые увидел популярную в России исполнительницу. Анна якобы сразу заметила, как между двумя музыкантами вспыхнула искра, поэтому не стала препятствовать их общению и просто отступила.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 19:02

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