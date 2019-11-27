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Ученые назвали продукты, которые лучше всего помогают при похмелье

Абстинентный синдром или попросту похмелье – весьма неприятное состояние. Однако сталкиваются с ним даже те, кто не привык злоупотреблять спиртными напитками, а просто позволил себе лишнего во время корпоратива или праздника. Ученые составили список продуктов, которые считаются лучшими «спасителями» при похмелье.
Ученые назвали продукты, которые лучше всего помогают при похмелье

По словам специалистов, побочные эффекты, вызванные этим неприятным состоянием, в небольшой степени позволяет смягчить чай, причем, как черный, так и зеленый. А вот кофе, напротив, во время похмелья лучше не употреблять, поскольку он лишь усугубит ситуацию. При этом отмечается, что степень тяжести течения этого синдрома зависит не только от употребляемых напитков, но и от генетической предрасположенности. Проведенные исследования, как пишет издание «Слово и дело», показали, что лучшими продуктами от похмелья можно назвать огурцы, томаты, сыр, лайм, груши и кокосовый сок. Из этих продуктов, подчеркивают эксперты, можно приготовить весьма эффективный при похмелье коктейль – нужно лишь смешать ингредиенты в следующих пропорциях: сок груши (65%), сок лайма (25%) и кокосовый сок (10%). Таким же эффектом обладают смешанные в одном салате огурцы, сыр и томаты.

Кроме того, довольно эффективными в борьбе с похмельем могут оказаться какао, пшеница, имбирь, финики и пахта. Есть также продукты, от употребления которых в подобном состоянии лучше отказаться, в их число входят арахис, витамин С, яйца, кукуруза, просо и зерновые, а также разного рода специи.

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Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:55

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