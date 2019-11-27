Ученые назвали продукты, которые лучше всего помогают при похмелье
Абстинентный синдром или попросту похмелье – весьма неприятное состояние. Однако сталкиваются с ним даже те, кто не привык злоупотреблять спиртными напитками, а просто позволил себе лишнего во время корпоратива или праздника. Ученые составили список продуктов, которые считаются лучшими «спасителями» при похмелье.
По словам специалистов, побочные эффекты, вызванные этим неприятным состоянием, в небольшой степени позволяет смягчить чай, причем, как черный, так и зеленый. А вот кофе, напротив, во время похмелья лучше не употреблять, поскольку он лишь усугубит ситуацию. При этом отмечается, что степень тяжести течения этого синдрома зависит не только от употребляемых напитков, но и от генетической предрасположенности. Проведенные исследования, как пишет издание «Слово и дело», показали, что лучшими продуктами от похмелья можно назвать огурцы, томаты, сыр, лайм, груши и кокосовый сок. Из этих продуктов, подчеркивают эксперты, можно приготовить весьма эффективный при похмелье коктейль – нужно лишь смешать ингредиенты в следующих пропорциях: сок груши (65%), сок лайма (25%) и кокосовый сок (10%). Таким же эффектом обладают смешанные в одном салате огурцы, сыр и томаты.
Кроме того, довольно эффективными в борьбе с похмельем могут оказаться какао, пшеница, имбирь, финики и пахта. Есть также продукты, от употребления которых в подобном состоянии лучше отказаться, в их число входят арахис, витамин С, яйца, кукуруза, просо и зерновые, а также разного рода специи.
По словам специалистов, побочные эффекты, вызванные этим неприятным состоянием, в небольшой степени позволяет смягчить чай, причем, как черный, так и зеленый. А вот кофе, напротив, во время похмелья лучше не употреблять, поскольку он лишь усугубит ситуацию. При этом отмечается, что степень тяжести течения этого синдрома зависит не только от употребляемых напитков, но и от генетической предрасположенности. Проведенные исследования, как пишет издание «Слово и дело», показали, что лучшими продуктами от похмелья можно назвать огурцы, томаты, сыр, лайм, груши и кокосовый сок. Из этих продуктов, подчеркивают эксперты, можно приготовить весьма эффективный при похмелье коктейль – нужно лишь смешать ингредиенты в следующих пропорциях: сок груши (65%), сок лайма (25%) и кокосовый сок (10%). Таким же эффектом обладают смешанные в одном салате огурцы, сыр и томаты.
Кроме того, довольно эффективными в борьбе с похмельем могут оказаться какао, пшеница, имбирь, финики и пахта. Есть также продукты, от употребления которых в подобном состоянии лучше отказаться, в их число входят арахис, витамин С, яйца, кукуруза, просо и зерновые, а также разного рода специи.
Наука
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 18:55