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Диетолог Марина Макиша рассказала, кому противопоказан чай

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, кому противопоказано пить чай. Несмотря на массу полезных свойств, этот напиток может вызывать тошноту и рвоту, повышение артериального давления, цефалгию, нарушение работы нервной системы и ряд других неприятных состояний.

Специалист отметила, что чайные листья содержат в себе множество биологически активных органических веществ, способных принести организму как пользу, так и вред. Речь идёт о полифенолах, танинах, кофеине, минеральных солях и прочих соединениях. Стоит помнить о таких понятиях, как индивидуальная переносимость и непереносимость. Чай является тонизирующим напитком, поэтому его различное влияние на тот или иной организм обусловлено генетическими особенностями человека.
Диетолог Марина Макиша рассказала, кому противопоказан чай

Марина Макиша не рекомендует пить чай людям, страдающим от обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Ограничить употребление напитка следует тем, у кого повышена кислотность. Крепкий чай «садит» сердце, а также провоцирует интенсивное выделение желудочного сока. Такой напиток противопоказан и людям, которые подвержены гипертонической болезни и атеросклерозу.

Чёрный чай, если он крепко заварен, может спровоцировать бессонницу, так как в его листьях имеются относящиеся к группе фенольных соединений танины, усиливающие деятельность мозга и активизирующие кровообращение. Вред зелёного чая в большом количестве связан с находящимися в его составе оксалатами, или солями щавелевой кислоты, поэтому имеется риск образования камней в почках, отметила врач-диетолог в беседе с журналистами издания «Аргументы и факты».

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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 07:20

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