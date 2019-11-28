Диетолог Марина Макиша рассказала, кому противопоказан чай





Специалист отметила, что чайные листья содержат в себе множество биологически активных органических веществ, способных принести организму как пользу, так и вред. Речь идёт о полифенолах, танинах, кофеине, минеральных солях и прочих соединениях. Стоит помнить о таких понятиях, как индивидуальная переносимость и непереносимость. Чай является тонизирующим напитком, поэтому его различное влияние на тот или иной организм обусловлено генетическими особенностями человека.Марина Макиша не рекомендует пить чай людям, страдающим от обострения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Ограничить употребление напитка следует тем, у кого повышена кислотность. Крепкий чай «садит» сердце, а также провоцирует интенсивное выделение желудочного сока. Такой напиток противопоказан и людям, которые подвержены гипертонической болезни и атеросклерозу.Чёрный чай, если он крепко заварен, может спровоцировать бессонницу, так как в его листьях имеются относящиеся к группе фенольных соединений танины, усиливающие деятельность мозга и активизирующие кровообращение. Вред зелёного чая в большом количестве связан с находящимися в его составе оксалатами, или солями щавелевой кислоты, поэтому имеется риск образования камней в почках, отметила врач-диетолог в беседе с журналистами издания «Аргументы и факты».