Анастасия Ивлеева против Регины Тодоренко: Ида Галич выяснила, кто из звездных блогеров умнее





Правила конкурса довольно просты. Взрослым знаменитостям приходится соревноваться с обычными школьниками, начиная от первоклассников и заканчивая будущими выпускниками. Задают звездам и их оппонентам вопросы из школьной программы. Именно в этом конкурсе и сошлись Региона Тодоренко и Анастасия Ивлеева. Причем, как выяснилось по его итогам, немного лучше в школьной программе ориентируется именно Ивлеева. Справедливости ради стоит отметить, что обе участницы проиграли соревнование оппонентам-школьникам, однако результат, с которым уступила Тодоренко, оказался чуть более разгромным.Более того, непосредственно во время шоу Региона Тодоренко несколько раз дала такие ответы на вопросы, что заставила смеяться не только зрителей, но и самих школьников.