Участник "Дома-2" Даниил Сахнов расплакался, узнав о разлуке с Татьяной Строковой





Известно, что изначально Татьяну и Даниила отправляли на остров вместе. Однако выяснилось, что у Строковой проблемы со здоровьем, и она носит бандаж, а перелеты ей и вовсе запрещены. В итоге Даниил предложил альтернативу и принял решение, что поедет один.Скорее всего, с самого начала молодой человек поступил неосознанно, потому что во время беседы с Мондезиром Свет-Амуром он расплакался. Оказалось, что расставание с возлюбленной ему дается крайне тяжело.Даниил отметил, что даже несмотря на то, что будет на расстоянии с Татьяной он намерен постоянно общаться с ней по видеосвязи и выразил надежду, что уже через неделю они с любимой опять будут рядом, ведь его могут вернуть обратно в Москву.