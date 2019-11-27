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Участник "Дома-2" Даниил Сахнов расплакался, узнав о разлуке с Татьяной Строковой

Ведущая реалити-проекта "Дом-2" Ксения Бородина отправила Даниила Сахнова на Сейшелы. Но из-за того, что молодому человеку пришлось расстаться с любимой Татьяной Строковой, он даже расплакался.
Участник "Дома-2" Даниил Сахнов расплакался, узнав о разлуке с Татьяной Строковой

Известно, что изначально Татьяну и Даниила отправляли на остров вместе. Однако выяснилось, что у Строковой проблемы со здоровьем, и она носит бандаж, а перелеты ей и вовсе запрещены. В итоге Даниил предложил альтернативу и принял решение, что поедет один.

Скорее всего, с самого начала молодой человек поступил неосознанно, потому что во время беседы с Мондезиром Свет-Амуром он расплакался. Оказалось, что расставание с возлюбленной ему дается крайне тяжело.

Даниил отметил, что даже несмотря на то, что будет на расстоянии с Татьяной он намерен постоянно общаться с ней по видеосвязи и выразил надежду, что уже через неделю они с любимой опять будут рядом, ведь его могут вернуть обратно в Москву.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 18:26

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