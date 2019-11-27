Появились изображения первого телевизора Nokia
Компания Nokia намерена расшириться на рынок смарт-телевизоров. Среди популярных сегодня трендов можно отметить увеличение количества производителей Smart TV.
До этого проводились попытки расширить свой ассортимент от компании Xiaomi, но впоследствии к тенденции присоединились и прочие китайские компании. Перспективы заметили крупные фирмы, выпускающие мобильные устройства, включая HMD Global. На портале Digit.in разместили ряд изображений девайса, полученных от сети Flipkart. Получено подтверждение ранних слухов касательно «аудионачинки» ТВ, а также показывает тонкие рамки при небольшой толщине.
Устройство будет оснащено 4K-дисплеем с диагональю 55”, а также станет работать под управлением оболочки Android TV. Среди особенностей новинки отмечается использование технологии Intelligent Dimming, способной улучшить изображение чёрного цвета за счет особого алгоритма. Цена Nokia TV на сегодня остаётся неизвестной, но устройство станет конкурентом для продукции от Motorola и Xiaomi с такой же диагональю. Цена последних находится в границах 30-40 тысяч рублей.
До этого проводились попытки расширить свой ассортимент от компании Xiaomi, но впоследствии к тенденции присоединились и прочие китайские компании. Перспективы заметили крупные фирмы, выпускающие мобильные устройства, включая HMD Global. На портале Digit.in разместили ряд изображений девайса, полученных от сети Flipkart. Получено подтверждение ранних слухов касательно «аудионачинки» ТВ, а также показывает тонкие рамки при небольшой толщине.
Устройство будет оснащено 4K-дисплеем с диагональю 55”, а также станет работать под управлением оболочки Android TV. Среди особенностей новинки отмечается использование технологии Intelligent Dimming, способной улучшить изображение чёрного цвета за счет особого алгоритма. Цена Nokia TV на сегодня остаётся неизвестной, но устройство станет конкурентом для продукции от Motorola и Xiaomi с такой же диагональю. Цена последних находится в границах 30-40 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 18:45