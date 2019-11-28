Ученые назвали причину любви женщин к откровенной одежде
Ученые провели исследование выбора одежды женщинами разных социальных классов. Самые откровенные наряды выбирают дамы с наибольшим ощущением неравенства.
Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 300 женщин с разным уровнем доходов из 38 стран мира. Психологи заметили, что с увеличением разницы между уровнями жизни, женщины все больше задумываются о своей внешности. Чем ниже социальный статус дамы, тем больше ее переживания о своей привлекательности, и ниже самооценка. Чтобы выделиться и менее ощущать неравенство, представительницы прекрасного пола надевают яркую и откровенную одежду.
Эксперимент опроверг известную теорию, что красота не имеет значения. Природные данные играют огромную роль в жизни. С возрастом для поддержания привлекательности необходимы усилия. «Но если человек одержим внешностью, в процессе старения может столкнуться с психическими расстройствами», - заметили ученые.
Исследователи провели эксперимент, в котором участвовали 300 женщин с разным уровнем доходов из 38 стран мира. Психологи заметили, что с увеличением разницы между уровнями жизни, женщины все больше задумываются о своей внешности. Чем ниже социальный статус дамы, тем больше ее переживания о своей привлекательности, и ниже самооценка. Чтобы выделиться и менее ощущать неравенство, представительницы прекрасного пола надевают яркую и откровенную одежду.
Эксперимент опроверг известную теорию, что красота не имеет значения. Природные данные играют огромную роль в жизни. С возрастом для поддержания привлекательности необходимы усилия. «Но если человек одержим внешностью, в процессе старения может столкнуться с психическими расстройствами», - заметили ученые.
Наука
Добавил: Мелятинская Людмила Сегодня, 05:01