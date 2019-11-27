Владимир Пресняков-старший назвал имя артиста, достойного представить Россию на «Евровидении»





Своим мнением, как сообщает РИА ФАН, композитор поделился с членом экспертного совета при нижней палате парламента Вадимом Манукяном, задавшим ему соответствующий вопрос и напомнившим о том, что желание представить Россию на популярном песенном конкурсе недавно изъявила даже Ольга Бузова. Как оказалось, у Преснякова-старшего по этому поводу есть вполне сформировавшаяся позиция. «Ольга, конечно же, большая трудяга, но в профессиональной среде уже многие сходятся во мнении о том, что на конкурс должен отправиться именно Александр Панайотов», - подчеркнул он. В ответ на это Манукян заметил, что Филипп Киркоров уже якобы предлагал Панайотову свое содействие в организации выступления, если именно он поедет в Роттердам. Композитор считает такой тандем хорошим вариантом. «Это было бы идеально. Опыт Киркорова непременно помог бы Панайотову», - добавил он.