Ведущий "Дома-2" Владислав Кадони рассказал о новых правилах, которые будут в финале конкурса "Человек Года"





Стоит отметить, что отдать право выбора зрителям предложила его коллега Ксения Бородина. Продюсеры проекта, судя по всему, решили прислушаться к известной телеведущей и поменяли правила рассчитывая на более честный исход конкурса.Владислав Кадони не остался в стороне и решил поделиться своим мнением по поводу происходящего. Он отметил, что дать возможность голосовать зрителям было правильным решением, ведь он и сам когда-то стал победителем именно благодаря поддержке со стороны телезрителей.Тем более, что сейчас борьба между участниками становится только сильнее, поэтому Владислав Кадони считает, что зрители помогут решить столь трудную задачу и точно сделают правильный выбор.