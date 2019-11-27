Ведущий "Дома-2" Владислав Кадони рассказал о новых правилах, которые будут в финале конкурса "Человек Года"
Ведущий скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Владислав Кадони рассказал о новых правилах, которые будут действовать в финале конкурса "Человек года". По его словам, теперь победителя, как и раньше, путем голосования будут выбирать зрители.
Стоит отметить, что отдать право выбора зрителям предложила его коллега Ксения Бородина. Продюсеры проекта, судя по всему, решили прислушаться к известной телеведущей и поменяли правила рассчитывая на более честный исход конкурса.
Владислав Кадони не остался в стороне и решил поделиться своим мнением по поводу происходящего. Он отметил, что дать возможность голосовать зрителям было правильным решением, ведь он и сам когда-то стал победителем именно благодаря поддержке со стороны телезрителей.
Тем более, что сейчас борьба между участниками становится только сильнее, поэтому Владислав Кадони считает, что зрители помогут решить столь трудную задачу и точно сделают правильный выбор.
Стоит отметить, что отдать право выбора зрителям предложила его коллега Ксения Бородина. Продюсеры проекта, судя по всему, решили прислушаться к известной телеведущей и поменяли правила рассчитывая на более честный исход конкурса.
Владислав Кадони не остался в стороне и решил поделиться своим мнением по поводу происходящего. Он отметил, что дать возможность голосовать зрителям было правильным решением, ведь он и сам когда-то стал победителем именно благодаря поддержке со стороны телезрителей.
Тем более, что сейчас борьба между участниками становится только сильнее, поэтому Владислав Кадони считает, что зрители помогут решить столь трудную задачу и точно сделают правильный выбор.