Анна Семенович откровенно расскажет, кто «заставляет ее рыдать по ночам»





Сообщается, что в новом выпуске программы Анна Семенович продолжит раскрывать поклонникам свои самые сокровенные тайны. В прежнем выпуске передачи она уже рассказала о том, как попала в шоу-бизнес из фигурного катания, обсудила своих бывших возлюбленных и даже приоткрыла завесу тайны о том, кто является ее избранником и кого она считает для себя самым дорогим человеком. Теперь же артистка планирует признаться, почему она до сих пор не решается довериться тому или иному мужчине. Кроме того, певице предстоит открыть конверт и ответить на самый сложный для нее вопрос, который оценивается в 1 миллион рублей. Зрителям же предстоит узнать о том, за что Семенович до сих пор не может себя простить, о чем сожалеет больше всего в жизни и что именно приносит ей наибольшую боль. Создатели программы рассчитывают даже раскрыть тайну о том, кто не дает знаменитости покоя и заставляет ее рыдать по ночам.Такие данные содержатся в анонсе программы, которая выйдет в эфир в ближайшую субботу в 21:00 по московскому времени.