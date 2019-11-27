Родителям Димы Билана запрещено навещать его без разрешения
Дима Билан за кулисами премии «Золотой граммофон» рассказал журналистам о том, что без разрешения к нему домой не может никто приходить, и исключение певец не делает даже для своих родителей. Артист приобрёл для отца и матери недвижимость под Москвой, чтобы они переехали туда из Кабардино-Балкарии и были с ним рядом территориально, но особой душевной близости между родными людьми нет.
Дима Билан активно занимается благотворительностью, а также помогает материально своим родителям. По словам исполнителя, из дома он уехал в 16 лет, и столь ранняя самостоятельная жизнь наложила свой отпечаток: сейчас 37-летний певец не испытывает потребности непременно жить рядом с отцом и матерью, но чувство сыновнего долга велит ему заботиться о них.
«Просто мне так удобнее и спокойнее – когда родители находятся близко», – пояснил музыкант, добавив, что «без спроса» к нему всё же никто и никогда не может приходить – даже и мать с отцом.
Но касательно темы его отношений с противоположным полом, Дима Билан оказался не настолько разговорчив. За кулисами «Золотого граммофона» поп-исполнитель очень бурно отреагировал на вопрос о его личной жизни, потребовав от журналистов «не лезть в его постель».
Дима Билан активно занимается благотворительностью, а также помогает материально своим родителям. По словам исполнителя, из дома он уехал в 16 лет, и столь ранняя самостоятельная жизнь наложила свой отпечаток: сейчас 37-летний певец не испытывает потребности непременно жить рядом с отцом и матерью, но чувство сыновнего долга велит ему заботиться о них.
«Просто мне так удобнее и спокойнее – когда родители находятся близко», – пояснил музыкант, добавив, что «без спроса» к нему всё же никто и никогда не может приходить – даже и мать с отцом.
Но касательно темы его отношений с противоположным полом, Дима Билан оказался не настолько разговорчив. За кулисами «Золотого граммофона» поп-исполнитель очень бурно отреагировал на вопрос о его личной жизни, потребовав от журналистов «не лезть в его постель».