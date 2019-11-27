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Смартфоны iPhone будут собирать не только в Китае, но и в Индии

Большая часть устройств знаменитой американской компании Apple, как известно, производится в Китае. Однако партнеры техногиганта из Купертино совсем недавно организовали производство смартфонов iPhone в Индии.
Смартфоны iPhone будут собирать не только в Китае, но и в Индии

Изначально решение о локализации производство iPhone на территории Индии было принято с целью избежать дополнительного налогообложения в этой стране. Но теперь появились данные о том, что смартфоны Apple индийской сборки уже поставляются на экспорт. О том, какие именно модели собираются на предприятии в Индии, источники не уточняют, однако сообщается, что компания Foxconn уже наладила в этой стране производство модели iPhone XR, поэтому эксперты считают ее одной из первых, которая, вероятнее всего, поставляется на внешние рынки.

При этом добавляется, что львиная доля индийского экспорта приходится на рынок Китая, а вот о том, на какие еще рынки поставляются смартфоны индийской сборки, пока не сообщается. Как бы там ни было, но в Apple уже заявили, что объемы производства устройств бренда в Индии в будущем будут только наращиваться, а значит, что в обозримом будущем «яблочные» гаджеты с надписью «made in India» появятся на рынках многих стран мира.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:44

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