Астрофизики впервые наблюдали переменное магнитное поле галактики





Заметить необычное космическое действие исследователи смогли за счет применения сразу 27 телескопов VLA новой генерации. Благодаря объединению в специальный массив аппаратура смогла функционировать в качестве единой масштабной антенны. Улучшенное оборудование для проведения исследования космоса размещено на территории американского Нью-Мехико.За счет использования комплекса телескопов астрофизики получили возможность зарегистрировать вид силового поля, выходящего за границы галактического диска. До этого учёные не смогли заметить такие явления. Галактика NGC 4631 была названа Китовой. Объект удалён от Земли примерно на 25 млн световых лет и по своим габаритам несколько уступает Млечному Пути. После исследования необычного явления, позволившего наблюдать магнитное поле, был сделан вывод, что именно благодаря ему гало сохраняет общую структуру. Астрономы намерены провести изыскания для выяснения внутренних процессов характерных для космических крупных образований. Учёные считают возможным определить причину связи магнитосферы с межгалактическими полями.