«Неплохо»: Стилист Елена Бестави оценила брючный костюм актрисы Карины Андоленко
Известная российская актриса Карина Андоленко, хорошо знакомая зрителям по роли в исторической саге «Отчим», заслужила лестные комментарии от стилиста и эксперта в области имиджа Елены Бестави. Журналисты попросили специалиста оценить образы и наряды артистки по снимкам в ее Instagram-аккаунте.
Портал «Телепрограмма» обратился к опытному стилисту с просьбой оценить один из последних снимков, опубликованных на страничке Карины Андоленко. Как отметила Елена Бестави, актрису, судя по указанному фото, действительно есть за что похвалить. К примеру, эксперт осталась довольно правильным подбором голубого оттенка, подчеркнув, что они хорошо подходят к светлым локонам. «Карине удалось отыскать оптимальную цветовую гамму. Она также весьма выигрышно подчеркивает ее глаза и довольно отчетливо прорисовывает черты лица», - добавила специалист.
При этом, пояснила Бестави, идеальным выбором для Карины Андоленко стали бы пастельные оттенки того же цвета, однако немного более нежные. «Но и в этом варианте все выглядит неплохо», - подытожила эксперт.
Портал «Телепрограмма» обратился к опытному стилисту с просьбой оценить один из последних снимков, опубликованных на страничке Карины Андоленко. Как отметила Елена Бестави, актрису, судя по указанному фото, действительно есть за что похвалить. К примеру, эксперт осталась довольно правильным подбором голубого оттенка, подчеркнув, что они хорошо подходят к светлым локонам. «Карине удалось отыскать оптимальную цветовую гамму. Она также весьма выигрышно подчеркивает ее глаза и довольно отчетливо прорисовывает черты лица», - добавила специалист.
При этом, пояснила Бестави, идеальным выбором для Карины Андоленко стали бы пастельные оттенки того же цвета, однако немного более нежные. «Но и в этом варианте все выглядит неплохо», - подытожила эксперт.