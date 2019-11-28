«Неплохо»: Стилист Елена Бестави оценила брючный костюм актрисы Карины Андоленко

Портал «Телепрограмма» обратился к опытному стилисту с просьбой оценить один из последних снимков, опубликованных на страничке Карины Андоленко. Как отметила Елена Бестави, актрису, судя по указанному фото, действительно есть за что похвалить. К примеру, эксперт осталась довольно правильным подбором голубого оттенка, подчеркнув, что они хорошо подходят к светлым локонам., - добавила специалист.При этом, пояснила Бестави, идеальным выбором для Карины Андоленко стали бы пастельные оттенки того же цвета, однако немного более нежные., - подытожила эксперт.