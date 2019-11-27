Экс-участники "Дома-2" Тигран и Юля Салибековы обрили младшего сына налысо





Примеру семьи Пынзарь последовали и Салибековы, и теперь их сын тоже лысый. Пользователи Сети отметили, что Баграт очень хороший и милый мальчик, однако смотреть на мальчика без волос непривычно.Тигран Салибеков даже пошутил, что волосы, которые обрезали Баграту хранятся бережно в пакете. Саму стрижку сделала мама мальчика Юля. Ребята отметили,что в их семье по давно сложившейся традиции давно стригут в год всех своих детей.Совсем недавно Салибековы отметили первый день рождения Баграта, на котором присутствовали все их близкие родственники.