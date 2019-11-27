Экс-участники "Дома-2" Тигран и Юля Салибековы обрили младшего сына налысо
У Баграта теперь нет волос на голове. Тигран Салибеков разместил в Сети фото, где видно, что его младший сын был побрит налысо.
Относительно недавно Сергей Пынзарь рассказывал, что его ребенку невозможно сделать модную стрижку, потому что он не может сидеть спокойно на одном месте, именно поэтому они побрил налысо своего сына Давида.
Примеру семьи Пынзарь последовали и Салибековы, и теперь их сын тоже лысый. Пользователи Сети отметили, что Баграт очень хороший и милый мальчик, однако смотреть на мальчика без волос непривычно.
Тигран Салибеков даже пошутил, что волосы, которые обрезали Баграту хранятся бережно в пакете. Саму стрижку сделала мама мальчика Юля. Ребята отметили,что в их семье по давно сложившейся традиции давно стригут в год всех своих детей.
Совсем недавно Салибековы отметили первый день рождения Баграта, на котором присутствовали все их близкие родственники.
Относительно недавно Сергей Пынзарь рассказывал, что его ребенку невозможно сделать модную стрижку, потому что он не может сидеть спокойно на одном месте, именно поэтому они побрил налысо своего сына Давида.
Примеру семьи Пынзарь последовали и Салибековы, и теперь их сын тоже лысый. Пользователи Сети отметили, что Баграт очень хороший и милый мальчик, однако смотреть на мальчика без волос непривычно.
Тигран Салибеков даже пошутил, что волосы, которые обрезали Баграту хранятся бережно в пакете. Саму стрижку сделала мама мальчика Юля. Ребята отметили,что в их семье по давно сложившейся традиции давно стригут в год всех своих детей.
Совсем недавно Салибековы отметили первый день рождения Баграта, на котором присутствовали все их близкие родственники.