"Гомосексуализм – это не гомосексуальность!": Мужчины нетрадиционной ориентации засмеяли Собчак





Телеведущая Ксения Собчак начала очередной выпуск шоу "Осторожно, Собчак" с объяснения, что она вынуждена маркировать это шоу как "18+", так как планировала с гостями открыто поговорить о гомосексуализме. Мужчины в студии поспешили поправить звезду, отметив, что гомосексуализм и гомосексуальность - это разные понятия. При этом один из гостей опустил голову, второй опустил большие пальцы на руках вниз, а остальные схватились за голову.Затем Ксения Собчак удивилась и спросила, что не так, получив ответ. По словам мужчин, гомосексуализм - это психическая болезнь, которую лечат врачи, а в студию они пришли, чтобы поговорить о гомосексуальности. Журналистка поспешила добавить, что она не эксперт в подобных темах, на что гости снова удивились, ведь Ксения Собчак работает в шоу-бизнесе на протяжении 15 лет, но при этом не разбирается в подобных темах.