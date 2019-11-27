Археологи нашли в Москве за 2019 год более 10 тысяч артефактов





По всей территории столицы, перед началом работ, связанных с землей, первыми допускают археологов для проведения исследований. Ученые осматривают местность и собирают артефакты.Алексей Емельянов заметил, что не может выделить наиболее интересную находку, так как все представляют большую ценность, и их невозможно сравнивать. В этом году раскопали изделие из кости мамонта, фигурку для шахмат 17 века. Наиболее давний найденный артефакт, по словам археолога, - это наконечники стрел, датированные 4 тыс. лет до нашей эры.В 2019 году три объекта, имеющие историческую ценность, удалось превратить в охраняемые государством. В следующем году планируется музеефицировать еще несколько помещений.