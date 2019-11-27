«Они как люди»: Юрий Куклачев рассказал, почему россияне предпочитают заводить кошек
Как показало недавнее исследование, проведенное социологами ВЦИОМ, большинство россиян предпочитают заводить в качестве домашних питомцев именно кошек. Известный российский дрессировщик Юрий Куклачев, который работает с четвероногими воспитанниками уже не одно десятилетие, рассказал о том, чем вызвана такая тенденция.
По мнению Куклачева, выбор в пользу кошек совсем не случаен, ведь эти животные символизируют домашний уют и тепло. «Это ведь хорошо. Потому что я уже говорил, если хотите завести члена семьи… Породистые – они красивые, но часто болеют и шерсть сваливается. А вот обычные беспородные – они как люди», - приводит «Комсомолка» слова знаменитого дрессировщика. Кроме того, Юрий Куклачев также напомнил, что простые коты прекрасно понимают людей, всегда неприхотливы к условиям содержания, а также могут стать настоящими лекарями.
Есть у котов, по мнению артиста, и самое главное предназначение – они способны объединять семьи. А еще таких питомцев дома заводят только «умные люди».
По мнению Куклачева, выбор в пользу кошек совсем не случаен, ведь эти животные символизируют домашний уют и тепло. «Это ведь хорошо. Потому что я уже говорил, если хотите завести члена семьи… Породистые – они красивые, но часто болеют и шерсть сваливается. А вот обычные беспородные – они как люди», - приводит «Комсомолка» слова знаменитого дрессировщика. Кроме того, Юрий Куклачев также напомнил, что простые коты прекрасно понимают людей, всегда неприхотливы к условиям содержания, а также могут стать настоящими лекарями.
Есть у котов, по мнению артиста, и самое главное предназначение – они способны объединять семьи. А еще таких питомцев дома заводят только «умные люди».
Культура
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 17:13