«Они как люди»: Юрий Куклачев рассказал, почему россияне предпочитают заводить кошек





По мнению Куклачева, выбор в пользу кошек совсем не случаен, ведь эти животные символизируют домашний уют и тепло., - приводит «Комсомолка» слова знаменитого дрессировщика. Кроме того, Юрий Куклачев также напомнил, что простые коты прекрасно понимают людей, всегда неприхотливы к условиям содержания, а также могут стать настоящими лекарями.Есть у котов, по мнению артиста, и самое главное предназначение – они способны объединять семьи. А еще таких питомцев дома заводят только «умные люди».