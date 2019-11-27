Журналисты сравнили поддельные AirPods Pro с оригиналом





Сообщается, что стоимость китайской копии беспроводных наушников от компании Apple составляет 95 долларов США, что почти в два раза дешевле оригинальной версии. Впрочем, такая цена является довольно большой и для подделки. Производитель копии назвал свое устройство i500 Pro TWS, а в описании к нему указал, что данная модель функционально и технически ничем не отличается от устройства, которое предлагает американский бренд. Отличить наушники и кейс китайского производства от оригинальной продукции довольно сложно. Более того, наушники из поддельного набора даже были распознаны кейсом Apple, который тут же принялся из заряжать. Заметить разницу между двумя версиями журналисты сумели лишь после того, как положили их рядом. Как оказалось, i500 имеют несколько иной механизм открытия крышки кейса и в целом кажутся более легким устройством.К слову, как выяснили авторы, производитель подделки почти не обманул потенциального покупателя, поскольку функционал его изделия максимально соответствует оригиналу, есть в нем даже поддержка беспроводной зарядки. Однако самой важной функции, которая была заявлена компанией Apple в AirPods Pro, в китайской копии все же не обнаружилось – речь об активном шумоподавлении.