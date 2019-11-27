Сын Никаса Сафронова застрял в туалете на авиарейсе Казань-Москва





Пианист Лука Затравкин, сын известного художника Никаса Сафронова, попал в неприятную ситуацию из-за лишнего веса во время авиаперелета из Казани в Москву. Находясь на борту самолета Boeing 737, артист застрял в туалете и не мог самостоятельно выбраться из него. Из-за приступа паники он решил попросить пассажиров о помощи, однако вытащить 200-килограммового мужчину оказалось непростой задачей. Инцидент ухудшил и тот фактор, что командир лайнера попросил экипаж вернуться на свои места и подготовиться к посадке.Несмотря на крики Затравкина о том, что он "не умрет в туалете", опасности для его жизни удалось избежать. В конце концов, ему помогли выбраться. Журналисты сообщают, что подобный случай происходит с молодым пианистом не впервые. Из-за крайней степени ожирения, артист попадает в "ловушку" уже в четвертый раз. Проблемы со здоровьем поклонники называли достойными понимания, а не критики и насмешек, к которым прибегают множество российских СМИ и недоброжелателей.