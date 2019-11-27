Аналитики предсказывают рост рынка смартфонов из-за продвижения 5G-сетей





На протяжении 3 лет рынок смартфонов показывал падение объёмов поставок. В текущем году, уверены аналитики IDC, будут реализованы порядка 1,4 млрд телефонов. В случае оправдания прогнозов, падение в отношении прошлого отчетного периода составит всего 1,4%. Суммарно количество смартфонов под управлением Android будет продано в количестве около 1,2 млрд единиц. Спрос на соответствующие устройства в годовом выражении увеличится на 0,3%.Ожидается реализация порядка 185 млн iPhone. При этом продажа таких устройств в сравнении с 2018 годом упадёт примерно на 11,4%. За последующие годы восстановление рынка будет проведено за счет развития мобильных устройств с модулями связи 5G. В частности, на 2020 год ожидается увеличение поставок смартфонов на 1,5%. Для 2023-го прогнозируется продажа 1,49 млрд единиц девайсов.