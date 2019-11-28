Эмили Ратаковски сверкнула подтянутыми ягодицами в купальнике от Inamorata Woman
Американская модель, актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски разместила на своей Instagram-странице очередное откровенное фото в купальнике от собственного бренда Inamorata Woman. Знаменитость сверкнула подтянутыми ягодицами и привела в восторг толпы своих почитателей, адресовавших ей массу восторженных отзывов в комментариях.
На размещённом в Instagram-аккаунте снимке Эмили Ратаковски предстала в коричневом бикини, трусики которого почти полностью обнажают ягодицы. Модель позирует на фоне «пляжных» декораций, стоя к фотографу спиной. В подписи к кадру бизнес-леди оставила хештег, сославшись на аккаунт Inamorata Woman.
Несколькими днями ранее 28-летняя звезда подиума удивила своих поклонников, сфотографировавшись в ярком купальнике из 1990-х годов.
На размещённом в Instagram-аккаунте снимке Эмили Ратаковски предстала в коричневом бикини, трусики которого почти полностью обнажают ягодицы. Модель позирует на фоне «пляжных» декораций, стоя к фотографу спиной. В подписи к кадру бизнес-леди оставила хештег, сославшись на аккаунт Inamorata Woman.
Несколькими днями ранее 28-летняя звезда подиума удивила своих поклонников, сфотографировавшись в ярком купальнике из 1990-х годов.