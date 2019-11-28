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Эмили Ратаковски сверкнула подтянутыми ягодицами в купальнике от Inamorata Woman

Американская модель, актриса и бизнесвумен Эмили Ратаковски разместила на своей Instagram-странице очередное откровенное фото в купальнике от собственного бренда Inamorata Woman. Знаменитость сверкнула подтянутыми ягодицами и привела в восторг толпы своих почитателей, адресовавших ей массу восторженных отзывов в комментариях.
Эмили Ратаковски сверкнула подтянутыми ягодицами в купальнике от Inamorata Woman

На размещённом в Instagram-аккаунте снимке Эмили Ратаковски предстала в коричневом бикини, трусики которого почти полностью обнажают ягодицы. Модель позирует на фоне «пляжных» декораций, стоя к фотографу спиной. В подписи к кадру бизнес-леди оставила хештег, сославшись на аккаунт Inamorata Woman.

Несколькими днями ранее 28-летняя звезда подиума удивила своих поклонников, сфотографировавшись в ярком купальнике из 1990-х годов.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 02:01

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