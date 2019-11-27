Майкл Б. Джордан может стать новым Суперменом





Майкл Би Джордан может обменять партнерство с кинокомпанией Marvel на DC, поскольку звезда «Черной пантеры» встретился со студией Warner Bros. Речь идет о потенциальной главной роли в будущем фильме «Супермен». СМИ сообщают, что актер разговаривал с Джей Джей Абрамсом, чтобы обсудить, будет ли он заинтересован в роли «Человека из стали» в следующем эпизоде ​​франшизы. Как говорит директор компании, он стремится обновить супергероя и обратиться к современной аудитории. Выбор афроамериканского артиста, несомненно, улучшит разнообразие среди общего числа актеров.Тем не менее, Джордана еще не убедили взять на себя роль, поскольку новый фильм о Супермене не будет снят в течение следующих нескольких лет. Источники считают, что зрители смогут увидеть его на большом экране лишь в 2023 году, поскольку в настоящее время нет ни сценария, ни режиссера. У актера также есть плотный график съемок. На данный момент он привязан к «Черной пантере 2», премьеру которой еще не сообщили, а также боевик «Без раскаяния», выход которого намечен на 2020 год. Даже если Джордан захочет получить плащ Супермена, ему придется конкурировать с предшественникрм, Генри Кавиллом. Последний недавно признался, что все еще хочет вернуться к роли. Шансы чернокожего актера повысятся, если «экс-Супермен» достигнет успеха в сериале «Ведьмак». Напоминаем, что Кавилл предстанет в образе протагониста Геральта из Ривии, которого можно увидеть на экране с 20 декабря.