Звезда "Дома-2" Федор Стрелков затравил Алёну Рапунцель из-за пластики
Звезда скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Федор Стрелков не оставляет в покое Алену Рапунцель из-за того, что она сделала пластику груди и в этот момент оставила своего сына Богдана. Но самой Алене подобные высказывания в ее адрес не совсем нравятся.
После выхода Федора Стрелкова в полуфинал конкурса молодой человек практически с каждым участником телестройки умудряется вступить в конфликт. Изначально он довел до истерики Ольгу Рапунцель, а потом переключился и на Алену. По его словам, девушка могла бы как можно больше проводить времени со своим сыном Богданом, а вместо этого она отправилась на операцию.
Он спросил: зачем Алена гордится тем, что она мама, если ей на протяжении трех месяцев нельзя поднимать ничего тяжелого, и она не может даже взять на руки своего девятимесячного сына. Помимо этого, Федор отмечает, что не отрицает того, что она мама, но, по его словам, Алена могла отложить операцию и сделать ее позже.
Однако Рапунцель ответила Федору, что ее ребенок не страдает от недостатка материнской любви, ведь она находится с ним 24 часа в сутки.
После выхода Федора Стрелкова в полуфинал конкурса молодой человек практически с каждым участником телестройки умудряется вступить в конфликт. Изначально он довел до истерики Ольгу Рапунцель, а потом переключился и на Алену. По его словам, девушка могла бы как можно больше проводить времени со своим сыном Богданом, а вместо этого она отправилась на операцию.
Он спросил: зачем Алена гордится тем, что она мама, если ей на протяжении трех месяцев нельзя поднимать ничего тяжелого, и она не может даже взять на руки своего девятимесячного сына. Помимо этого, Федор отмечает, что не отрицает того, что она мама, но, по его словам, Алена могла отложить операцию и сделать ее позже.
Однако Рапунцель ответила Федору, что ее ребенок не страдает от недостатка материнской любви, ведь она находится с ним 24 часа в сутки.