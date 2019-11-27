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Звезда "Дома-2" Федор Стрелков затравил Алёну Рапунцель из-за пластики

Звезда скандального телевизионного реалити-проекта "Дом-2" Федор Стрелков не оставляет в покое Алену Рапунцель из-за того, что она сделала пластику груди и в этот момент оставила своего сына Богдана. Но самой Алене подобные высказывания в ее адрес не совсем нравятся.
Звезда "Дома-2" Федор Стрелков затравил Алёну Рапунцель из-за пластики

После выхода Федора Стрелкова в полуфинал конкурса молодой человек практически с каждым участником телестройки умудряется вступить в конфликт. Изначально он довел до истерики Ольгу Рапунцель, а потом переключился и на Алену. По его словам, девушка могла бы как можно больше проводить времени со своим сыном Богданом, а вместо этого она отправилась на операцию.

Он спросил: зачем Алена гордится тем, что она мама, если ей на протяжении трех месяцев нельзя поднимать ничего тяжелого, и она не может даже взять на руки своего девятимесячного сына. Помимо этого, Федор отмечает, что не отрицает того, что она мама, но, по его словам, Алена могла отложить операцию и сделать ее позже.

Однако Рапунцель ответила Федору, что ее ребенок не страдает от недостатка материнской любви, ведь она находится с ним 24 часа в сутки.

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Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 16:51

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