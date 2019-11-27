Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца





Вчера Игорь Бузов отметил день рождения, с праздником его сначала трогательно поздравили дочери в соцсети Instagram. Телеведущая и певица Ольга Бузова поблагодарила отца за длинные ноги, любовь к группе Queen, посвященные высшей математике ночи и и любовь к собакам. Трогательное обращение разместила и ее младшая сестра Анна, написав, что очень сильно любит папу. Вечером в Stories Ольга Бузова разместила видеоролик, где она поет родителю песню "Happy Birthday to you", пока он задувает свечи на своем праздничном торте. Там же звезда встретилась и с сестрой.Примечательно, что помирились Ольга и Анна Бузовы только недавно, о чем певица сказала со сцены на своем концерте в Москве. Тогда она поблагодарила маму, сестру и папу за поддержку. Скорее всего, вчера знаменитости встретились только первый или второй раз после затяжного конфликта, произошедшего в прошлом году.Тогда Ольга Бузова в компании Анны и подруг отмечала свой день рождения в Куршевеле, но, по слухам, оплатить перелет сестре в бизнес-классе отказалась, из-за чего последняя сильно обиделась. Позже Анна Бузова отметила, что она всегда летает тем классом, который может себе позволить, а певица Ольга Бузова и вовсе отказалась назвать причину конфликта. Затем в Сети появились слухи, якобы Бузова-младшая общается с моделью Анастасией Костенко, нынешней женой экс-возлюбленного телеведущей Дмитрия Тарасова, но младшая сестра звезды быстро их развеяла, отметив, что ни с какими бывшими, нынешними мужьями, любовницами или женами она не общается.Судя по тому, что сестры помирились только недавно, конфликт между ними до конца не исчерпан, ведь они не публикуют общие снимки в соцсетях, не пишут слова поддержки друг другу, как раньше, и вовсе не появляются вместе на мероприятиях.