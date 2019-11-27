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Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца

Телеведущая и звезда проекта "Дом-2", певица Ольга Бузова, как известно, почти год не общалась с младшей сестрой Анной. Уладить конфликт родственницы смогли только недавно, а теперь звезда пообщалась с семьей на дне рождения своего отца, который они вчера отметили в тесном семейном кругу.
Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения отца

Вчера Игорь Бузов отметил день рождения, с праздником его сначала трогательно поздравили дочери в соцсети Instagram. Телеведущая и певица Ольга Бузова поблагодарила отца за длинные ноги, любовь к группе Queen, посвященные высшей математике ночи и и любовь к собакам. Трогательное обращение разместила и ее младшая сестра Анна, написав, что очень сильно любит папу. Вечером в Stories Ольга Бузова разместила видеоролик, где она поет родителю песню "Happy Birthday to you", пока он задувает свечи на своем праздничном торте. Там же звезда встретилась и с сестрой.

Примечательно, что помирились Ольга и Анна Бузовы только недавно, о чем певица сказала со сцены на своем концерте в Москве. Тогда она поблагодарила маму, сестру и папу за поддержку. Скорее всего, вчера знаменитости встретились только первый или второй раз после затяжного конфликта, произошедшего в прошлом году.

Тогда Ольга Бузова в компании Анны и подруг отмечала свой день рождения в Куршевеле, но, по слухам, оплатить перелет сестре в бизнес-классе отказалась, из-за чего последняя сильно обиделась. Позже Анна Бузова отметила, что она всегда летает тем классом, который может себе позволить, а певица Ольга Бузова и вовсе отказалась назвать причину конфликта. Затем в Сети появились слухи, якобы Бузова-младшая общается с моделью Анастасией Костенко, нынешней женой экс-возлюбленного телеведущей Дмитрия Тарасова, но младшая сестра звезды быстро их развеяла, отметив, что ни с какими бывшими, нынешними мужьями, любовницами или женами она не общается.

Судя по тому, что сестры помирились только недавно, конфликт между ними до конца не исчерпан, ведь они не публикуют общие снимки в соцсетях, не пишут слова поддержки друг другу, как раньше, и вовсе не появляются вместе на мероприятиях.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:36

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