Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина завела роман с многодетным отцом
Еще в начале текущего года появились первые сообщения о том, что известный российский футболист Андрей Аршавин больше не живет со своей супругой Алисой Казьминой, свадьбу с которой сыграл три года тому назад. Впрочем, девушка оставалась одна совсем недолго – не так давно она завела роман с мужчиной, который является многодетным отцом.
Бывшая жена знаменитого футболиста утверждает, что только сейчас сумела обрести настоящее счастье, поскольку не нашла желанной гармонии в браке со спортсменом. Вот только имени своего избранника Казьмина не называет, публикуя лишь инициалы мужчины: «М.Б.». А вот чем Алиса Казьмина делится действительно охотно, так это фотографиями подарков, полученных от своего загадочного возлюбленного. «Семья понемногу строится. Ведь есть два свободных человека и, наконец, взрослый и сознательный мужчина», - откровенно рассказывала она своим подписчикам в социальной сети.
Кроме того, бывшая жена футболиста рассказала и о том, что у ее избранника уже есть взрослые дети. «Две дочери уже замужем», - добавила она. Стоит напомнить, что развод между Аршавиным и Казьминой был официально оформлен спустя три года семейной жизни в нынешнем году. Сохранить теплые отношения паре, которая так нравилась многочисленным поклонникам, не удалось.
Бывшая жена знаменитого футболиста утверждает, что только сейчас сумела обрести настоящее счастье, поскольку не нашла желанной гармонии в браке со спортсменом. Вот только имени своего избранника Казьмина не называет, публикуя лишь инициалы мужчины: «М.Б.». А вот чем Алиса Казьмина делится действительно охотно, так это фотографиями подарков, полученных от своего загадочного возлюбленного. «Семья понемногу строится. Ведь есть два свободных человека и, наконец, взрослый и сознательный мужчина», - откровенно рассказывала она своим подписчикам в социальной сети.
Кроме того, бывшая жена футболиста рассказала и о том, что у ее избранника уже есть взрослые дети. «Две дочери уже замужем», - добавила она. Стоит напомнить, что развод между Аршавиным и Казьминой был официально оформлен спустя три года семейной жизни в нынешнем году. Сохранить теплые отношения паре, которая так нравилась многочисленным поклонникам, не удалось.