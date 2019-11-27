Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина завела роман с многодетным отцом





Бывшая жена знаменитого футболиста утверждает, что только сейчас сумела обрести настоящее счастье, поскольку не нашла желанной гармонии в браке со спортсменом. Вот только имени своего избранника Казьмина не называет, публикуя лишь инициалы мужчины: «М.Б.». А вот чем Алиса Казьмина делится действительно охотно, так это фотографиями подарков, полученных от своего загадочного возлюбленного., - откровенно рассказывала она своим подписчикам в социальной сети.Кроме того, бывшая жена футболиста рассказала и о том, что у ее избранника уже есть взрослые дети., - добавила она. Стоит напомнить, что развод между Аршавиным и Казьминой был официально оформлен спустя три года семейной жизни в нынешнем году. Сохранить теплые отношения паре, которая так нравилась многочисленным поклонникам, не удалось.