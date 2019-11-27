Онколог Мартин Шулер озвучил главные признаки рака поджелудочной железы
Заместитель директора Западно-Германского опухолевого центра Мартин Шулер озвучил главные признаки рака поджелудочной железы. В своем исследовании эксперт установил возможность связи рака с сахарным диабетом.
Онколог Мартин Шулер призвал людей шестидесятилетнего возраста и старше, у которых диагностирован сахарный диабет, но нет избыточного веса, пройти диагностику поджелудочной железы. У людей пожилого возраста эти болезни связаны между собой, так как снижены естественные механизмы противоопухолевой защиты и нарушаются процессы клеточного деления. Распознанный на ранних стадиях сахарный диабет может указывать на наличие рака.
Другими симптомами опухоли поджелудочной железы, по словам онколога, являются тошнота, рвота, сильный зуд кожи, потеря аппетита, снижение веса, упадок сил, истощение организма, передает Argumenti.ru.
При обнаружении указанных симптомов необходимо обратиться к специалисту за консультацией и проведением необходимых исследований.
Онколог Мартин Шулер призвал людей шестидесятилетнего возраста и старше, у которых диагностирован сахарный диабет, но нет избыточного веса, пройти диагностику поджелудочной железы. У людей пожилого возраста эти болезни связаны между собой, так как снижены естественные механизмы противоопухолевой защиты и нарушаются процессы клеточного деления. Распознанный на ранних стадиях сахарный диабет может указывать на наличие рака.
Другими симптомами опухоли поджелудочной железы, по словам онколога, являются тошнота, рвота, сильный зуд кожи, потеря аппетита, снижение веса, упадок сил, истощение организма, передает Argumenti.ru.
При обнаружении указанных симптомов необходимо обратиться к специалисту за консультацией и проведением необходимых исследований.
Наука
Добавил: Мелятинская Людмила Сегодня, 16:15