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"Пристаю всегда и везде": Настя Лисова раскрыла подробности интимной жизни с мужем

Экс-участница и звезда проекта "Дом-2" Анастасия Лисова в своем микроблоге в Instagram часто поднимает темы красоты и уверенности в себе, но иногда дело доходит и до более интимных вопросов. Недавно блондинка рассказала об интимной жизни с мужем Михаилом Шахиджановым. Примечательно, что ответственной за секс Лисова считает именно женщину, а потому везде и всегда пристает к своему возлюбленному.
"Пристаю всегда и везде": Настя Лисова раскрыла подробности интимной жизни с мужем

Анастасия Лисова рассказала, что для нее очень важен телесный контакт. В ресторане, кафе или кино, неважно, где блондинка находится, она все равно пристает к избраннику, целует его и обнимает. Также звезда подмечает, что танцует для супруга, и хотя он говорит, что на него это не действует, каждый раз после танца у них случается секс.

Анастасия Лисова отметила: она считает, что между мужчиной и женщиной обязательно должен быть секс, и ответственна за это именно женщина. При выборе между домашними делами и нанесением макияжа экс-проектанка всегда возьмет в руки косметичку, по-другому быть не должно, ведь нужно постоянно подогревать интерес избранника к себе. Женщина, по мнению блондинки, не может отказать мужу в "волшебстве", даже если она очень устала.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 16:29

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