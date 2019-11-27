"Пристаю всегда и везде": Настя Лисова раскрыла подробности интимной жизни с мужем





Анастасия Лисова рассказала, что для нее очень важен телесный контакт. В ресторане, кафе или кино, неважно, где блондинка находится, она все равно пристает к избраннику, целует его и обнимает. Также звезда подмечает, что танцует для супруга, и хотя он говорит, что на него это не действует, каждый раз после танца у них случается секс.Анастасия Лисова отметила: она считает, что между мужчиной и женщиной обязательно должен быть секс, и ответственна за это именно женщина. При выборе между домашними делами и нанесением макияжа экс-проектанка всегда возьмет в руки косметичку, по-другому быть не должно, ведь нужно постоянно подогревать интерес избранника к себе. Женщина, по мнению блондинки, не может отказать мужу в "волшебстве", даже если она очень устала.