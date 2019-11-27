Актёры театра Табакова назвали Машкова жестким и закрытым





Владимир Машков на протяжении многих лет участвовал в съёмках фильмов, выступал в театре, после чего стал работать над своими постановками. После смерти Олега Табакова именно ему доверили место худрука. Виталий Егоров сообщил, что Владимир Машков отличается крайне большим запасом энергии, а с его напором не всем удаётся справиться. Актёр добавил, что не представляет худрука театра в роли дедушки., — отметил Егоров.Александр Воробьев отмечает вклад Машкова в некоторое оживление атмосферы театра. При этом последняя стала несколько жесткой, но всё равно весьма творческой. Актёр подчеркнул, что труппе важна дисциплина, поэтому считает действия худрука совершенно правильными. Яна Сексте считает назначение Владимира Машкова на пост худрука хорошим решением. Она сообщила, что после смерти Табакова они с коллегами долго обсуждали возможную кандидатуру.