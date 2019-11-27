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Актёры театра Табакова назвали Машкова жестким и закрытым

Актёры театра Табакова охарактеризовали Владимира Машкова как жёсткого и закрытого человека. Свыше года артист занимает пост худрука театра, однако его близкие никогда не были замечены в зале во время проведения спектаклей.

Владимир Машков на протяжении многих лет участвовал в съёмках фильмов, выступал в театре, после чего стал работать над своими постановками. После смерти Олега Табакова именно ему доверили место худрука. Виталий Егоров сообщил, что Владимир Машков отличается крайне большим запасом энергии, а с его напором не всем удаётся справиться. Актёр добавил, что не представляет худрука театра в роли дедушки.

«Внучек его пока не видел. Хотя мы и не даём детских спектаклей. Возможно, несколько позднее появятся — сейчас ведётся подготовка такой постановки. Может быть, посетят премьеру», — отметил Егоров.

Александр Воробьев отмечает вклад Машкова в некоторое оживление атмосферы театра. При этом последняя стала несколько жесткой, но всё равно весьма творческой. Актёр подчеркнул, что труппе важна дисциплина, поэтому считает действия худрука совершенно правильными. Яна Сексте считает назначение Владимира Машкова на пост худрука хорошим решением. Она сообщила, что после смерти Табакова они с коллегами долго обсуждали возможную кандидатуру.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 16:45

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