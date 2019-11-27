Звезда "Дома-2" Алексей Кудряшов рассказал, что его связывает со Стешей Нестеровой





Совсем недавно Алексей Кудряшов окончательно порвал отношения с Анастасией Балинской. А сейчас и вовсе был замечен в обществе Стеши Нестеровой. Поклонники ребят даже предположили, что между ними роман. Однако Алексей отрицает, что между ними есть любовная связь. По его словам, девушка ему как сестра, но с ее помощью он узнает о делах своей бывшей девушки Анастасии Ивановой.Скорее всего, у Алексея Кудряшова еще остались какие-то чувства по отношению к Анастасии Ивановой, но девушка о нем уже и не думает, а строит новые отношения с Русланом Мацьолеком.Алексей для девушки уже остался в прошлом и не собирается менять новую любовь на молодого человека, который ей изменил и бросил ради Анастасии Балинской.