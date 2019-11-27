Анна Семенович избавляется от отеков с помощью "ванны Клеопатры"





В собственных "сторис" в соцсети Instagram Анна Семенович рассказала подписчикам, каким образом поддерживает молодость и красоту тела. 39-летняя телеведущая призналась, что накануне съела слишком много соленой рыбы и семечек, тем самым нарушив строгую диету. Переживая из-за возможного ухудшения фигуры, звезда решила поделиться с фолловерами своей любовью к ваннам с морской солью. Кроме прочего, она рассказала об эффективности принятия "ванны Клеопатры". Последняя представляет собой водные процедуры с добавлением кокосового молока, которые проводятся исключительно вечером.Артистка подсказала фанатам, что те могут заменить дорогостоящий продукт и обыкновенным молоком с высокой жирностью. Известно, что подобные умывания позволяли египетской царице Клеопатре оставаться прекрасной даже в позднем возрасте. Семенович с одобрением отзывается об эффекте молока, которое делает её кожу мягкой. Все же солевые ванны также станут отличным выбором для женщин любых возрастов. Они позволяют избавиться от отеков при переизбытке соли в организме, поскольку вытягивают токсины и другие вредные вещества.