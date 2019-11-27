"Идеальная Мия": Рита Дакота не может остановиться публиковать фото и видео со дня рождения дочери

День рождения дочери Влада Соколовского и Риты Дакоты Мии прошло несколько недель назад. Девочке исполнилось 2 года. Но на странице певицы в Instagram до сих пор появляются фотографии и ролики с праздничного мероприятия. Сегодня исполнительница показала подписчикам еще один снимок, на котором именинница сидит на руках у своей звездной матери в окружении воздушных шаров. В комментарии к публикации Рита Дакота написала:Также певица отметила, что считает свою дочку идеальной. Подписчики с юмором отнеслись к комментарию исполнительницы и написали, что Мия стала еще больше похожа на своего отца Влада Соколовского. Многие оставили свои комплименты и отметили, что обожают посты Риты Дакоты. Публикация уже набрала почти 45 000 отметок "Мне нравится".