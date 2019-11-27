"Идеальная Мия": Рита Дакота не может остановиться публиковать фото и видео со дня рождения дочери
Рита Дакота сообщила своим подписчикам в Instagram, что не может остановиться постить фото и видео с дня рождения дочери Мии. Также исполнительница написала, что считает своего ребенка идеальным.
День рождения дочери Влада Соколовского и Риты Дакоты Мии прошло несколько недель назад. Девочке исполнилось 2 года. Но на странице певицы в Instagram до сих пор появляются фотографии и ролики с праздничного мероприятия. Сегодня исполнительница показала подписчикам еще один снимок, на котором именинница сидит на руках у своей звездной матери в окружении воздушных шаров. В комментарии к публикации Рита Дакота написала: "Не могу остановиться постить фотки и видео с дня рождения Мии. Меня точно покусала #яжмать".
Также певица отметила, что считает свою дочку идеальной. Подписчики с юмором отнеслись к комментарию исполнительницы и написали, что Мия стала еще больше похожа на своего отца Влада Соколовского. Многие оставили свои комплименты и отметили, что обожают посты Риты Дакоты. Публикация уже набрала почти 45 000 отметок "Мне нравится".
День рождения дочери Влада Соколовского и Риты Дакоты Мии прошло несколько недель назад. Девочке исполнилось 2 года. Но на странице певицы в Instagram до сих пор появляются фотографии и ролики с праздничного мероприятия. Сегодня исполнительница показала подписчикам еще один снимок, на котором именинница сидит на руках у своей звездной матери в окружении воздушных шаров. В комментарии к публикации Рита Дакота написала: "Не могу остановиться постить фотки и видео с дня рождения Мии. Меня точно покусала #яжмать".
Также певица отметила, что считает свою дочку идеальной. Подписчики с юмором отнеслись к комментарию исполнительницы и написали, что Мия стала еще больше похожа на своего отца Влада Соколовского. Многие оставили свои комплименты и отметили, что обожают посты Риты Дакоты. Публикация уже набрала почти 45 000 отметок "Мне нравится".