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«Главное, чтобы Маша выздоровела»: Андрей Кончаловский о попавшей в аварию дочери

Шесть лет тому назад в семье знаменитого российского режиссера Андрея Кончаловского случилась беда – его дочь Мария попала в аварию, после которой впала в состояние комы. Сейчас девушка находится под пристальным наблюдением квалифицированных медиков, а родители надеются, что ей удастся снова вернуться к прежней жизни. О дочери впервые после того случая высказался и сам Кончаловский.
«Главное, чтобы Маша выздоровела»: Андрей Кончаловский о попавшей в аварию дочери

За шесть лет с момента той злополучной аварии 20-летняя Мария до сих пор не оправилась полностью, а ее знаменитый отец почти не высказывался по этому поводу. Однако в беседе с Владимиром Познером 82-летний мэтр все же признался, что старается с оптимизмом смотреть на ситуацию. Андрей Сергеевич подчеркнул, что спастись от отчаяния он смог, найдя новую цель. «Жизнь без цели невозможна. Теперь моя цель, чтобы Маша выздоровела, теперь это сущность и моей жизни и жизни Юли», - подчеркнул он. При этом режиссер до сих пор упрекает себя за ту аварию, ведь за рулем в тот момент находился именно он, а его дочь, которой тогда было всего 14 лет, была не пристегнутой.

К слову, еще тогда ходили слухи, что из-за произошедшего режиссер надолго замкнулся в себе, однако родные не дали ему впасть в депрессию.

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Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 16:19

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