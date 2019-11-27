«Главное, чтобы Маша выздоровела»: Андрей Кончаловский о попавшей в аварию дочери





За шесть лет с момента той злополучной аварии 20-летняя Мария до сих пор не оправилась полностью, а ее знаменитый отец почти не высказывался по этому поводу. Однако в беседе с Владимиром Познером 82-летний мэтр все же признался, что старается с оптимизмом смотреть на ситуацию. Андрей Сергеевич подчеркнул, что спастись от отчаяния он смог, найдя новую цель., - подчеркнул он. При этом режиссер до сих пор упрекает себя за ту аварию, ведь за рулем в тот момент находился именно он, а его дочь, которой тогда было всего 14 лет, была не пристегнутой.К слову, еще тогда ходили слухи, что из-за произошедшего режиссер надолго замкнулся в себе, однако родные не дали ему впасть в депрессию.