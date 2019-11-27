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Эксперты оценили функции Smart Battery Case для iPhone 11

Smart Battery Case для новейшего iPhone 11 привлек внимание экспертов, которые решили оценить его функции. Для этого было применено рентген-сканирование зарядного чехла.

На прошлой неделе Apple представила новые чехлы Smart Battery Case, разработанные для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, каждый из которых увеличивает время автономной работы на 50% для соответствующего устройства. Эксперты из сервисных служб iFixit и Creative Electron сделали рентгеновские снимки корпусов зарядных девайсов, чтобы понять встроенную архитектуру и принцип работы кнопки задней камеры. По сравнению с прошлогодними аккумуляторными батареями, у новых продуктов присутствует кнопка с правой стороны корпуса, нажатие которой открывает приложение фотокамеры.

Работа "умного" чехла обеспечивается маленькой платой в корпусе, которая имеет тонкую, гибкую схему, подключенную к фото-элементам. Кнопка лишь немного вдавлена внутрь гаджета, чтобы предотвратить его активацию в кармане или сумке. Поэтому её нужно удерживать некоторое время для съемки. Специалисты пришли к выводу, что это полезное решение в дизайне, которое добавляет полезную утилиту для Smart Battery Case. Последний продается на российском рынке электроники за 11,1 тысяч рублей.

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Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 23:00

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