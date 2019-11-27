Эксперты оценили функции Smart Battery Case для iPhone 11
Smart Battery Case для новейшего iPhone 11 привлек внимание экспертов, которые решили оценить его функции. Для этого было применено рентген-сканирование зарядного чехла.
На прошлой неделе Apple представила новые чехлы Smart Battery Case, разработанные для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, каждый из которых увеличивает время автономной работы на 50% для соответствующего устройства. Эксперты из сервисных служб iFixit и Creative Electron сделали рентгеновские снимки корпусов зарядных девайсов, чтобы понять встроенную архитектуру и принцип работы кнопки задней камеры. По сравнению с прошлогодними аккумуляторными батареями, у новых продуктов присутствует кнопка с правой стороны корпуса, нажатие которой открывает приложение фотокамеры.
Работа "умного" чехла обеспечивается маленькой платой в корпусе, которая имеет тонкую, гибкую схему, подключенную к фото-элементам. Кнопка лишь немного вдавлена внутрь гаджета, чтобы предотвратить его активацию в кармане или сумке. Поэтому её нужно удерживать некоторое время для съемки. Специалисты пришли к выводу, что это полезное решение в дизайне, которое добавляет полезную утилиту для Smart Battery Case. Последний продается на российском рынке электроники за 11,1 тысяч рублей.
На прошлой неделе Apple представила новые чехлы Smart Battery Case, разработанные для iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, каждый из которых увеличивает время автономной работы на 50% для соответствующего устройства. Эксперты из сервисных служб iFixit и Creative Electron сделали рентгеновские снимки корпусов зарядных девайсов, чтобы понять встроенную архитектуру и принцип работы кнопки задней камеры. По сравнению с прошлогодними аккумуляторными батареями, у новых продуктов присутствует кнопка с правой стороны корпуса, нажатие которой открывает приложение фотокамеры.
Работа "умного" чехла обеспечивается маленькой платой в корпусе, которая имеет тонкую, гибкую схему, подключенную к фото-элементам. Кнопка лишь немного вдавлена внутрь гаджета, чтобы предотвратить его активацию в кармане или сумке. Поэтому её нужно удерживать некоторое время для съемки. Специалисты пришли к выводу, что это полезное решение в дизайне, которое добавляет полезную утилиту для Smart Battery Case. Последний продается на российском рынке электроники за 11,1 тысяч рублей.
Технологии
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 23:00