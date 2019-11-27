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Ани Лорак анонсировала выход клипа на песню "Мы нарушаем"

Ани Лорак анонсировала в социальной сети Instagram выход своего нового клипа на песню "Мы нарушаем". Подписчики исполнительницы пришли в восторг от просмотра видео.
Ани Лорак анонсировала выход клипа на песню "Мы нарушаем"

Недавно Ани Лорак презентовала своей новый музыкальный альбом под названием "За мечтой". Первой в нем стала композиция "Мы нарушаем". Фанаты исполнительницы начали спрашивать, когда же выйдет клип на эту песню. Ани Лорак интриговала поклонников кадрами со съемочной площадки, но даты не называла. Сегодня знаменитая певица опубликовала видео, котором она запечатлена в тот момент, когда заходит в бассейн. Одета исполнительница в черный топ и короткую юбку. В комментарии к своей публикации в Instagram Ани Лорак сообщила, что уже 4 декабря состоится премьера ее клипа на песню "Мы нарушаем".

Подписчики отреагировали моментально. Они буквально засыпали знаменитость комплиментами и отметили, что ждут презентации с нетерпением. Меньше чем за 30 минут видео на странице Ани Лорак просмотрели почти 60 000 пользователей Сети.

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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 16:02

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