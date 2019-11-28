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Анастасия Решетова безуспешно пытается научить разговаривать 1,5-месячного сына Ратмира

Избранница рэп-исполнителя Тимати Анастасия Решетова показала на видео, опубликованном в разделе «Истории» соцсети Instagram, как она пытается научить разговаривать 1,5-месячного сына Ратмира – правда, её попытки оказались безуспешны. Скорее всего, малыш пребывал не в настроении, так как за своим звёздным отцом он охотно пытался повторить слова, отметила модель.
Анастасия Решетова безуспешно пытается научить разговаривать 1,5-месячного сына Ратмира

Анастасия Решетова стала мамой в середине прошлого месяца. И хотя лицо сына первая вице-мисс Россия-2014 не показывает, радостями своего материнства она часто делится в Instagram, публикуя соответствующие посты. На свежих кадрах модель склонилась над кроваткой Ратмира и повторяет слово «агу», но ребёнок молчит. Избранница Тимати отметила, что отец малыша в этом деле имел больший успех, чем она – мальчик откликался на его слова и пытался произнести звуки.

Стоит напомнить, отношения звёздной пары длятся почти 5 лет. Для Анастасии Решетовой Ратмир стал первым ребёнком, а для рэп-исполнителя – вторым: от прежних отношений у музыканта имеется дочь Алиса, которую родила модель Алёна Шишкова. 19 марта следующего года девочке исполнится 6 лет.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 00:02

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