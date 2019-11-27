Звезда проекта "Дом-2" Надежда Ермакова рассталась с женихом





Звезда проекта "Дом-2" Надежда Ермакова призналась, что сейчас переживает предательство близкого человека. Только недавно блондинка рассказывала о своей счастливой жизни, работе и ремонте в доме мечты. Тем не менее, теперь девушка занимается своей карьерой, помогая участникам искать свою любовь, однако сама ее пока обрести не смогла.Расставание с любимым человеком Надежда Ермакова назвала большим ударом для себя, ведь теперь она потеряла веру в людей. Блондинка сравнила себя со скомканным листом, который смяли, а затем выровняли, отметив, что такой, как прежде, она уже не будет никогда. Поклонники поспешили поддержать звезду и отметили, что она все равно еще найдет свое счастье. Однако одна из подписчиц написала, что расставание влюбленных было ожидаемым, что Ермакова поспешила опровергнуть. Экс-участница проекта "Дом-2" уточнила, что для нее предательство со стороны жениха стало полной неожиданностью.Ранее Надежда признавалась, что сама настояла на свадьбе, так как после двух лет отношений ей хотелось создать семью. Своему избраннику звезда практически поставила ультиматум - женитьба или расставание, и уже начала планировать роскошное торжество. Познакомились влюбленные четыре года назад на Сейшелах и сначала никак не могли найти общий язык, но потом отношения медленно перешли в роман. В первый год девушка сбегала от жениха после каждой ссоры, предпочитая ничего не решать, что он терпел.Причины расставания Надежда Ермакова не раскрывает, но отмечает, что теперь она еще больше погрузится в работу, а также мечтает поскорее устроить новоселье, доделывает дизайн в своем доме мечты и контролирует все работы строителей и работников.