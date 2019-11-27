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Глава Honor рассказал, почему V30 с поддержкой 5G получился таким дешевым

Глава китайского бренда Honor дал объяснения по поводу того, почему смартфон Honor V30 с поддержкой сетей пятого поколения 5G получил настолько низкий ценник. По его словам, все дело в ценовой политике компании.
Глава Honor рассказал, почему V30 с поддержкой 5G получился таким дешевым

В рамках масштабной пресс-конференции, прошедшей накануне в Китае, компания представила свои два новых смартфона: Honor V30 и более продвинутую модель с приставкой Pro. В базовой версии устройства присутствует модем с поддержкой сетей 5G, также пользователю доступно 6 гигабайт оперативной и 128 гигабайт постоянной памяти. Стоимость этой версии составляет всего 470 долларов. Отвечая на вопросы журналистов после мероприятия, глава бренда Чжао Мин рассказал, почему устройство со столь продвинутыми характеристиками вышло относительно недорогим. По его словам, компания старалась сделать ценник максимально честным, держа в уме растущую рыночную конкуренцию в сегменте 5G-устройств. Кроме того, топ-менеджер подчеркнул, что Honor хочет способствовать повышению темпов роста пользовательской базы в сетях 5G, в том числе и за счет привлекательных цен на устройства с поддержкой данной технологии.

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Технологии
Добавил: Пономарев Виталий Сегодня, 15:42

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