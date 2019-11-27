АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

"Для меня это просто пшик": Валентина Рубцова рассказала о своем отношении к критике в соцсетях

Валентина Рубцова рассказала подписчикам в Instagram о своем отношении к критике в соцсетях, отметив, что для нее это просто пшик. Также звезда сериала "СашаТаня" чувствует мощный заряд положительной энергии от добрых слов, сказанных в ее адрес.
"Для меня это просто пшик": Валентина Рубцова рассказала о своем отношении к критике в соцсетях

Валентина Рубцова решила ответить на часто задаваемый вопрос от журналистов. Они интересуются, как знаменитая актриса относится к критике в социальных сетях. Звезда сериала "СашаТаня" опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в ярко-красных брюках и розовей шёлковой блузке. В комментарии она написала: "Я всегда внимательно прислушиваюсь к критике профессионалов. Всё остальное для меня просто пшик". Валентина Рубцова отметила, что профессионалы никогда не будут писать грубо, как это делают только "диванные критики".

Как и всем людям, актрисе приятны добрые слова, которые ей пишут преданные поклонники и именно от них знаменитость чувствует мощный заряд положительной энергии. В конце своей публикации Валентина Рубцова поблагодарила фанатов за поддержку. Подписчики пожелали звезде сериала "СашаТаня" не обращать внимание на хейтеров и завистников.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 15:59

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
«Они как люди»: Юрий Куклачев рассказал, почему россияне предпочитают заводить…
Сын Никаса Сафронова застрял в туалете на авиарейсе…
Журналисты сравнили поддельные AirPods Pro с…
Майкл Б. Джордан может стать новым…
Аналитики предсказывают рост рынка смартфонов из-за продвижения…
Экс-супруга Андрея Аршавина Алиса Казьмина завела роман с многодетным…
Обновленный Porsche 911 Targa проходит испытания в…
Звезда "Дома-2" Федор Стрелков затравил Алёну Рапунцель из-за…
Актёры театра Табакова назвали Машкова жестким и…
В центре Москвы найдены останки шестерых…
Ольга Бузова встретилась с сестрой Анной на дне рождения…
Анна Семенович избавляется от отеков с помощью "ванны…
"Пристаю всегда и везде": Настя Лисова раскрыла подробности интимной жизни с…
Дискета с автографом Стива Джобса оценена в полмиллиона…
"Идеальная Мия": Рита Дакота не может остановиться публиковать фото и видео со дня рождения…
«Главное, чтобы Маша выздоровела»: Андрей Кончаловский о попавшей в аварию…
Sony выпустит смартфоны, камеры которых не уступают…
Онколог Мартин Шулер озвучил главные признаки рака поджелудочной…
Звезда "Дома-2" Алексей Кудряшов рассказал, что его связывает со Стешей…
Ани Лорак анонсировала выход клипа на песню "Мы…
"Для меня это просто пшик": Валентина Рубцова рассказала о своем отношении к критике в…
Валентина Матвиенко призвала существенно снизить налоги для малого и среднего бизнеса в…
«Не знаю, что происходит»: Гоген Солнцев прокомментировал снимки Екатерины Терешкович из…
Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о романах с миллионерами и своём…
Глава Honor рассказал, почему V30 с поддержкой 5G получился таким…
Меган Маркл родит второго ребенка за пределами…
Звезда проекта "Дом-2" Надежда Ермакова рассталась с…
Nissan и Dongfeng презентовали совместный внедорожник Venucia…
Кинокритики назвали фильм, который получит "Оскар" в 2020…
Владимир Пресняков вспомнил, как шесть раз подряд пел «Стюардессу по имени Жанна» на…
Учёные назвали сигнализирующие о диабете проблемы с…
Андрей Разин: «От всей души хочу поздравить Серёжу Жукова с грандиознейшим успехом этого…
Игорь Николаев напомнил о своей первой песне, прозвучавшей на…
Новый сервис Samsung превратит смартфоны компании в игровые…
Светлана Лобода анонсировала выход нового альбома «Sold…
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
Модели АвтоВАЗа получат скидки в рамках "Черной…
«Я сделал все, чтобы он остался»: Дмитрий Борисов высказался об отношениях с Андреем…
Audi анонсировала массовое сокращение сотрудников ради производства…
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских…
Просмотреть все новости