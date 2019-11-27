"Для меня это просто пшик": Валентина Рубцова рассказала о своем отношении к критике в соцсетях

Валентина Рубцова решила ответить на часто задаваемый вопрос от журналистов. Они интересуются, как знаменитая актриса относится к критике в социальных сетях. Звезда сериала "СашаТаня" опубликовала в Instagram фото, на котором она запечатлена в ярко-красных брюках и розовей шёлковой блузке. В комментарии она написала: "Я всегда внимательно прислушиваюсь к критике профессионалов. Всё остальное для меня просто пшик". Валентина Рубцова отметила, что профессионалы никогда не будут писать грубо, как это делают только "диванные критики".Как и всем людям, актрисе приятны добрые слова, которые ей пишут преданные поклонники и именно от них знаменитость чувствует мощный заряд положительной энергии. В конце своей публикации Валентина Рубцова поблагодарила фанатов за поддержку. Подписчики пожелали звезде сериала "СашаТаня" не обращать внимание на хейтеров и завистников.