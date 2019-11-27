АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
EUR 70.52 USD 64.02
Курс валют на 27.11.2019

Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании

Меган Маркл станет рожать второго ребёнка не на территории Великобритании. Сообщается, что герцогиня Сассекская ощущала себя одинокой вдали от привычного окружения, вследствие чего для очередных родов будет выбрана клиника в США.
Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании

Относительно недавно появились слухи о беременности Меган Маркл. После празднования Дня Памяти, которое проходило в Альберт-Холле жена принца Гарри появилась на публике в платье, скрывающем детали фигуры. Вдобавок, посетители мероприятия отметили, что Меган Маркл часто держала руку поблизости от живота, что характерно для женщин в интересном положении.

Принц Гарри побывает в США, поскольку Елизавета II представила ему с супругой небольшой отпуск. В начале отношений королевских супругов, младший ребёнок принца Чарльза неоднократно посещал США, поскольку свидания с возлюбленной проводились тайно. Какое-то время ему удавалось избегать внимания широкой общественности. По неподтвержденным данным, Меган Маркл в компании супруга и сына разместится в доме собственной матери Дории Рагланд.

Во время торжественного ужина королевы в Сэндрингеме принцы Гарри и Уильямом появятся со своими женами. Согласно распространяющимся слухам, герцогиня Кембриджская пока находится на раннем сроке беременности, вследствие чего отказалась от запланированного ранее тура. Опровержения сообщений относительно вынашивания нового плода Меган Макрл не поступало.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 15:37

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Валентина Матвиенко призвала существенно снизить налоги для малого и среднего бизнеса в…
«Не знаю, что происходит»: Гоген Солнцев прокомментировал снимки Екатерины Терешкович из…
Звезда "Дома-2" Виктория Боня рассказала о романах с миллионерами и своём…
Глава Honor рассказал, почему V30 с поддержкой 5G получился таким…
Меган Маркл родит второго ребенка за пределами…
Звезда проекта "Дом-2" Надежда Ермакова рассталась с…
Nissan и Dongfeng презентовали совместный внедорожник Venucia…
Кинокритики назвали фильм, который получит "Оскар" в 2020…
Владимир Пресняков вспомнил, как шесть раз подряд пел «Стюардессу по имени Жанна» на…
Учёные назвали сигнализирующие о диабете проблемы с…
Андрей Разин: «От всей души хочу поздравить Серёжу Жукова с грандиознейшим успехом этого…
Игорь Николаев напомнил о своей первой песне, прозвучавшей на…
Новый сервис Samsung превратит смартфоны компании в игровые…
Светлана Лобода анонсировала выход нового альбома «Sold…
Названы 7 продуктов, которые быстро поднимут…
Модели АвтоВАЗа получат скидки в рамках "Черной…
«Я сделал все, чтобы он остался»: Дмитрий Борисов высказался об отношениях с Андреем…
Audi анонсировала массовое сокращение сотрудников ради производства…
На YouTube-канале BadComedian раскритиковали сразу 3 российских…
Huawei представила в России беспроводные наушники FreeBuds…
«Можем оба сорваться»: Анжелика Варум рассказала о ссорах с Леонидом…
Астрономы рассказали, почему человечеству грозит…
Катрин Денев остаётся в больнице после…
Родители пытаются помирить ведущую "Дома-2" Ольгу Бузову с…
Специалисты дали 5 советов, чтобы улучшить…
Дана Борисова отметила два с половиной года "трезвости и…
Треть россиян отказывается переходить на…
"Чувствую себя неловко": Юлия Савичева отказывается сниматься в откровенных…
Сбербанк упростил процедуру смены телефонного номера для получения уведомлений об операциях по…
Звезда "Дома-2" Татьяна Строкова пожаловалась на проблемы со…
Владислав Резник увидел сына впервые за 20…
Honor представила новые ноутбуки серии MagicBook на процессорах от…
Хореограф Алла Сигалова 9 лет была любовницей женатого…
Психологи назвали признаки «неправильных» друзей, от которых лучше…
Могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище завалили…
Эксперт рассказал о способах защиты от мошенников на сайтах…
Вера Брежнева на фоне слухов о разводе пообещала поклонникам «прекрасную…
Эксперты рассказали, какие сладости нужно покупать детям на Новый…
Алика Смехова победила в номинации "Кино…
Xiaomi представила недорогую «умную» лампу с голосовым…
Просмотреть все новости