Меган Маркл родит второго ребенка за пределами Великобритании

Относительно недавно появились слухи о беременности Меган Маркл. После празднования Дня Памяти, которое проходило в Альберт-Холле жена принца Гарри появилась на публике в платье, скрывающем детали фигуры. Вдобавок, посетители мероприятия отметили, что Меган Маркл часто держала руку поблизости от живота, что характерно для женщин в интересном положении.Принц Гарри побывает в США, поскольку Елизавета II представила ему с супругой небольшой отпуск. В начале отношений королевских супругов, младший ребёнок принца Чарльза неоднократно посещал США, поскольку свидания с возлюбленной проводились тайно. Какое-то время ему удавалось избегать внимания широкой общественности. По неподтвержденным данным, Меган Маркл в компании супруга и сына разместится в доме собственной матери Дории Рагланд.Во время торжественного ужина королевы в Сэндрингеме принцы Гарри и Уильямом появятся со своими женами. Согласно распространяющимся слухам, герцогиня Кембриджская пока находится на раннем сроке беременности, вследствие чего отказалась от запланированного ранее тура. Опровержения сообщений относительно вынашивания нового плода Меган Макрл не поступало.