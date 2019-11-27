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Кинокритики назвали фильм, который получит "Оскар" в 2020 году

Американские критики изучили отзывы аудитории и тенденции в кинематографе за 2019 год. Это позволило экспертам назвать фильм, который, вероятно, получит "Оскар" в 2020 году.

Специалисты из сервиса Gold Derby смогли спрогнозировать число фильмов, которых, скорее всего, номинируют на премию "Оскар". Первое место среди них занял новый фильм от режиссера Мартина Скорсезе "Ирландец". Эта криминальная драма, премьера которой намечена на 27 ноября, имеет все шансы стать победителем в номинации "Лучший фильм 2019 года". Это подтверждается актерской игрой троих звезд Голливуда, которые ранее становились лауреатами этой премии: Роберт Де Ниро в роли наемного убийцы Фрэнка Ширана, Джо Пеши в роли мафиози Рассела Буфалино и Аль Пачино как обреченный профсоюзный организатор Джимми Хоффа. Стоит отметить, что первого артиста "омолодили" новейшей технологией в области компьютерной графики.

По мнению экспертов, вторым по шансам может оказаться новая работа Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", а тройку лидеров замыкает "Брачная история" со Скарлетт Йоханссон и Адамом Драйвером. Напоминаем, что церемония вручения премии "Оскар" состоится 13 января 2020 года, когда Киноакадемия США объявит победителей в 24 категориях. Неоспорим тот факт, что блокбастеры с внушительными спецэффектами заслуживают большего внимания кинокритиков, чем киноленты Скорсезе, поскольку студийный бизнес изменился. Однако сильной стороной "Ирландца" может оказаться удовлетворение ностальгии по "гангстерским" фильмам.

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Культура
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 15:16

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