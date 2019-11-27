Владимир Пресняков вспомнил, как шесть раз подряд пел «Стюардессу по имени Жанна» на корпоративе
Известный российский певец Владимир Пресняков рассказал, что в новогодние праздники предпочитает не отдыхать, как некоторые его коллеги по шоу-бизнесу, а работать. По словам артиста, во время одного из праздничных корпоративов ему пришлось шесть раз подряд петь свой знаменитый хит – песню под названием «Стюардесса по имени Жанна».
Как признается сам Пресняков, оставаясь на Новый год дома, он просто не находит себе места и не знает, чем заняться. Более того, артист даже не понимает, как можно смотреть новогодние передачи или фильмы дома перед телевизором, поэтому предпочитает в новогоднюю ночь выступать. Супруга Наталья Подольская поддерживает супруга в этом, а праздничный стол в семье накрывают позже.
Певец также отметил, что во время новогодних выступлений случаются и довольно смешные ситуации. Например, однажды на корпоративе кто-то из состоятельных зрителей попросить его спеть знаменитую песню «Стюардесса по имени Жанна» сразу шесть раз подряд.
Как признается сам Пресняков, оставаясь на Новый год дома, он просто не находит себе места и не знает, чем заняться. Более того, артист даже не понимает, как можно смотреть новогодние передачи или фильмы дома перед телевизором, поэтому предпочитает в новогоднюю ночь выступать. Супруга Наталья Подольская поддерживает супруга в этом, а праздничный стол в семье накрывают позже.
Певец также отметил, что во время новогодних выступлений случаются и довольно смешные ситуации. Например, однажды на корпоративе кто-то из состоятельных зрителей попросить его спеть знаменитую песню «Стюардесса по имени Жанна» сразу шесть раз подряд.