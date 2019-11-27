Владимир Пресняков вспомнил, как шесть раз подряд пел «Стюардессу по имени Жанна» на корпоративе





Как признается сам Пресняков, оставаясь на Новый год дома, он просто не находит себе места и не знает, чем заняться. Более того, артист даже не понимает, как можно смотреть новогодние передачи или фильмы дома перед телевизором, поэтому предпочитает в новогоднюю ночь выступать. Супруга Наталья Подольская поддерживает супруга в этом, а праздничный стол в семье накрывают позже.Певец также отметил, что во время новогодних выступлений случаются и довольно смешные ситуации. Например, однажды на корпоративе кто-то из состоятельных зрителей попросить его спеть знаменитую песню «Стюардесса по имени Жанна» сразу шесть раз подряд.